Klopp wolle Bellingham unbedingt an die Anfield Road holen. Dem Bericht zufolge soll sogar eine neue Rekordsumme für den FC Liverpool als Ablöse im Gespräch sein. Laut dem Boulevardblatt ist der Premier-League-Klub bereit, umgerechnet rund 93 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler zu zahlen. Mit dieser Summe würde Bellingham zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte der Reds werden.

Doch Liverpool ist der nicht der einzige Klub, der um die Dienste des Youngsters buhlt, auch Manchester United soll Interesse an dem 18-Jährigen haben. Doch dem Bericht zufolge soll der FC Liverpool bessere Karten haben.

Laut "Sun" will sich auch der FC Chelsea von Thomas Tuchel um einen Bellingham-Transfer bemühen, möglicherweise bereits Anfang 2022.

Bellingham ist offenbar ein großes Ziel für den FC Liverpool, doch für die Verantwortlichen wird es schwierig, den 18-Jährigen schon kommende Saison zu verpflichten. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2020 von Birmingham City nach Dortmund und verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2025.

Eurosport-Einschätzung: Bellingham ist in Dortmund zwar glücklich, doch ob er einem Angebot des FC Liverpool widerstehen kann, bleibt fraglich. Denn der Engländer weiß, dass seine langfristige Zukunft in der Premier League liegt. In dieser Saison ist ein Abgang Bellinghams nahezu ausgeschlossen. Der 18-Jährige wird beim BVB weiter Spielpraxis sammeln und reifen. Auch kommende Saison dürfte es für die Reds schwierig werden, denn dass die BVB-Bosse einen ihrer Leistungsträger nicht so schnell ziehen lassen, ist spätestens seit dem Transfer-Poker um Torjäger Erling Haaland bekannt.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

