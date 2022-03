Mit dem "nervigen" Ronaldo musste sich Rooney dankenswerterweise nur selten auseinandersetzen. Damit bezieht sich der Engländer nämlich auf den Gegenspieler Ronaldo, dem auch durch dessen Psychospielchen nur kaum Einhalt zu gebieten ist. Wie damals im denkwürdigen Viertelfinale der WM 2006 zwischen England und Portugal.

"Er liebt Schwalben", scherzte Rooney im Interview mit "The Sun". Demnach habe der Portugiese immer wieder versucht, sich aussichtsreiche Freistoßpositionen zu erschleichen und seine Gegenspieler mit Verwarnungen kaltzustellen. Ein Spiel, das Rooney nur zu gerne mitspielte.

Auf dem Rasen boten sich die beiden Ausnahmetalente mehrmals die Stirn. Doch die Gemüter erhitzten sich derartig schnell, dass dem englischen Stürmer die Sicherungen durchbrannten und dieser sich durch ein Foul an Ricardo Carvalho eine Rote Karte einhandelte. Sein Groll gegen Ronaldo, der die Aktion provoziert hatte, hielt sich aber in Grenzen.

"Mit Cristiano hatte ich kein Problem. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt: 'Dass du versuchst, mir einen Platzverweis einzubrocken, ist kein Problem.' Ich habe schließlich selbst alles dafür getan, dass er für seine Schwalben verwarnt wird", lachte er.

Der Zwist ist längst beigelegt

"Ich bin Engländer, er ist Portugiese. Wenn wir gegeneinander spielen, ist er mir komplett egal. Dann ist er auch nicht mein Kumpel. Nach dem Spiel ist aber alles wieder beim Alten." Der Zwist zwischen den beiden, welchen damals vor allem die englischen Medien immer wieder aufleben ließen, sei längst beigelegt worden.

Über fünf Jahre hinweg lehrten die beiden ihren Gegnern das Schrecken. In der Saison 2007/08 sollte es mit dem CL-Triumph im Regen von Moskau schließlich zur Krönung der gemeinsamen Zeit kommen, als Rooney, Ronaldo und Co. Chelsea ins Tal der Tränen stürzten.

Ob Ronaldo heutzutage immer noch so gut wie damals ist? "Wahrscheinlich ist er jetzt nicht mehr so stark, aber vielleicht immer noch so nervig", sagte Rooney über seinen ehemaligen Partner, der sich seit dieser Saison wieder das Trikot der Red Devils überstreift.

Wayne Rooney stichelt gegen Rio Ferdinand

Weniger harmlos ging Rooney mit seinem ehemaligen Abwehrchef Rio Ferdinand ins Gericht. Der heutige TV-Experte sei zwar ein Top-Spieler gewesen, "aber arrogant".

Viel zu oft sei der Verteidiger mit Vorstößen aufgefallen, die Rooney nicht recht gewesen seien.

"Ich sagte zu ihm: 'Mach Deinen Job und gib mir oder gib Cristiano den Ball. Blödel nicht herum und mach keine Kunststücke.' Rio ist ein Top-Typ, aber manchmal vergaß er, dass er Abwehrspieler war", stellte er bezüglich seines langjährigen Weggefährten klar.

"Spiel unseres Lebens": Ronaldos stimmt Fans auf Showdown ein

