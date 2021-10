Lewandowski würde im Falle eines Wechsels an die Seine angeblich rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Ob der 33-Jährige allerdings den FC Bayern wirklich verlassen will, ist fraglich. Der Stürmer machte zuletzt deutlich, sich durchaus einen Verbleib an der Säbener Straße vorstellen zu können. "Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen", wird er bei "Sport.de" zitiert: "Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen."

Lewandowski wechselte 2014 von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Obwohl der Pole immer wieder mit Klubs aus dem Ausland in Verbindung gebracht wurde, blieb er den Münchnern seitdem treu und ist absoluter Leistungsträger im Kader von Julian Nagelsmann. Beim 5:0-Erfolg gegen Dynamo Kiew in der Champions League erzielte der Angriffsspieler die ersten beiden Treffer.

Fußball Verdacht auf Geldwäsche: Polizei ermittelt gegen Stürmerstar Costa VOR 2 STUNDEN

Beim FC Bayern steht Lewandowski noch bis 2023 unter Vertrag.

Das könnte Dich auch interessieren: Suárez kritisiert Barça - und rät Xavi von Trainer-Job ab

Highlights: Messi bricht mit Hattrick Tor-Rekord von Pele

Champions League Messi, Neymar und Mbappé glänzen bei PSG - doch eine Frage bleibt VOR 12 STUNDEN