Wichniarek versuchte Gründe für das Verhalten des Bayern-Torjägers zu finden und meinte: "Robert hat es wehgetan, wie im letzten halben Jahr mit ihm umgegangen worden ist - vor allem beim Thema Haaland. Bayern hatte behauptet, dass sie kein Interesse an Haaland haben - am Ende des Tages kam heraus, dass Bayern München doch Gespräche geführt hat. Das hat Robert sehr gestört."

Diese Herangehensweise an Verhandlungen sei aus Sicht des ehemaligen polnischen Nationalspielers jedoch kein "gutes taktisches Verhalten".

"Ich glaube, dass Lewandowski und Pini Zahavi vergessen, dass Robert einen gültigen Vertrag beim FC Bayern hat", meinte Wichniarek.

Trotz Lewandowski-Treffer: Polen geht in Belgien unter

Als Lewandowskis Berater hätte er stattdessen vorgeschlagen: "Komm, lass uns in aller Ruhe ohne die Öffentlichkeit mit Bayern München sprechen, ob es eine Möglichkeit gibt, aus dem Vertrag auszusteigen."

Vergangene Woche hatte bereits der ehemalige Bundesliga-Stürmer Andrzej Juskowiak Unverständnis für die Aussagen von Lewandowski geäußert . Der 33-jährige Weltfußballer hatte unter anderem im Podcast des polnischen Sportportals "Onet Sport" erklärt: "Etwas in mir ist gestorben, ich will den FC Bayern verlassen - für mehr Emotionen in meinem Leben."