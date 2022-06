Mit Mané selbst ist sich der FC Bayern angeblich schon einig. Der senegalesische Nationalspieler, der beim Klub von Teammanager Jürgen Klopp noch bis 2023 unter Vertrag steht, soll demnach bis 2025 unterschreiben.

Ad

Das erste Angebot der Münchener über 25 Millionen Euro plus 5,5 Millionen Euro Bonuszahlungen soll Liverpool bereits abgelehnt haben, heißt es in der "Sport Bild".

Bundesliga Einigung mit BVB? Maaßen wird offenbar neuer Augsburg-Trainer VOR 2 STUNDEN

Nach Informationen von "The Athletic" bewertet man die zweite Offerte der Bayern in Liverpool jedoch ebenfalls als "lachhaft". Die Bonuszahlungen sollen demnach nur bei Titeln der Münchener in den kommenden drei Champions-League-Spielzeiten sowie drei aufeinanderfolgenden Ballon-d'Or-Gewinnen von Mané ausgezahlt werden.

Die Reds legen den Wert des 30-Jährigen dagegen angeblich bei rund 50 Millionen Euro fest. Man erwarte daher bei einem ernsthaften Interesse des deutschen Rekordmeisters ein passendes Angebot, heißt es. Die Gespräche dürften also noch weitergehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Teurer als einst Ronaldo: Real vor Transfer von Frankreich-Juwel

(mit SID)

"Gut gezockt": Bundestrainer Flick nach Duell mit England zufrieden

Serie A Top-Klub angeblich mit Ex-Münchener Sanches einig VOR 2 STUNDEN