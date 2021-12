Diese Woche hatte Haalands Berater Mino Raiola gegenüber "Sport1" angekündigt: "Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City - das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann." Allerdings gebe es daneben auch noch andere Interessenten.

"Ich kann auch noch andere Klubs aufzählen: Atlético, Chelsea, Liverpool", sagte der italienische Staragent. Allerdings verzichten die Münchner nicht allein wegen der erwartbar hohen Ablösesumme auf einen Transfer des Norwegers. "Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach aus Respekt und Anerkennung gegenüber Robert Lewandowski", erklärte Rummenigge nun.

Der polnische Angreifer ist noch bis 2023 an Bayern München gebunden. In der laufenden Saison überragt der 33-Jährige unter Trainer Julian Nagelsmann erneut mit 27 Treffern und drei Torvorlagen in bisher 23 Pflichtspielen. Im direkten Duell mit Erling Haaland am vergangenen Wochenende hatte Lewandowski den Deutschen Meister mit einem Doppelpack zum Auswärtssieg bei Borussia Dortmund geführt.