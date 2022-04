Nagelsmann sagte, der Angreifer "hat hier sportlich alles, was er braucht", unter anderem "einen Trainer, der ihn als Spieler, als Typ mag".

Anders sieht es indes bei Gnabrys Teamkollegen Corentin Tolisso aus. Laut "Sport Bild" sind die Klubbosse nicht dazu bereit, auf die Gehaltsforderungen des französischen Mittelfeldakteurs einzugehen. Damit läuft der Vertrag des 27-Jährigen am 30. Juni aus.

2017 war Tolisso noch für eine stolze Summe von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Säbener Straße gewechselt, die Erwartungen des Rekordmeister konnte er dabei aber nie erfüllen. Als mögliche Abnehmer des Nationalspielers werden unter anderem Liverpool und Real Madrid gehandelt.

An einem Tolisso-Ersatz wird in München bereits gefeilt. Demnach soll der FC Bayern am Ajax-Juwel Ryan Gravenberch interessiert sein, eine Einigung über einen Abgang des 19-Jährigen konnte bislang aber nicht erzielt werden