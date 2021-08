Bürki müsste auch in der spanischen Hauptstadt hinter Oblak in die zweite Reihe rücken. In Spanien ist es allerdings nicht unüblich, dass der Ersatztorhüter im Pokalwettbewerb auflaufen darf. Auch in der vergangenen Spielzeit teilten sich die beiden Ersatztorhüter von Atlético die Einsatzzeiten im spanischen Pokal. Bürki könnte sich also gute Chancen ausrechnen, in der Copa del Rey Einsätze zu sammeln.

Der 30-Jährige hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2023 und soll rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. In der Rückrunde der Vorsaison hatte Bürki aber seinen Stammplatz nach schwachen Auftritten bereits an Landsmann Marwin Hitz verloren. Die Borussia hat sich im Sommer mit Gregor Kobel vom VfB Stuttgart für rund 18 Millionen Euro eine neue Nummer eins in den Ruhrpott geholt

Bürki war 2015 vom SC Freiburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Seither hatte er 232 Pflichtspiele für den BVB absolviert.

WM-Qualifikation Zum dritten Mal: Ex-Bayern-Trainer erneut Bondscoach VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Dortmunds Nummer eins will Niveau von Neuer erreichen

BVB-Rückkehrer Witsel offensiv: "Haben die Spieler für den Meistertitel"

La Liga Geldregen für Barça, Real und Co: LaLiga tütet Milliarden-Deal ein VOR 2 STUNDEN