"Ich hatte nicht gedacht, dass es seine erste Wahl ist," zeigte sich Hainer mit Blick auf Süles Entscheidung überrascht und ergänzte: "Ich glaube, dass Dortmund immer den Wettbewerb mit uns sucht, was ja gut ist für die Bundesliga. Aber wie sie in den letzten zumindest neun Jahren gesehen haben, wissen wir uns gut zu wehren und das werden wir auch in Zukunft tun."

Auch auf die zu geringe Wertschätzung, die der Nationalspieler bei den Münchnern erfahren haben soll, reagierte der Bayern-Boss. "Ich kann nur von mir sprechen und den Leuten beim FC Bayern, mit denen ich täglich zusammen bin: Wir alle haben ihn geschätzt und wissen, was wir an ihm haben. Da müssen Sie ihn selber fragen, was er damit meint", erklärte er.

Die Verhandlungen mit dem Innenverteidiger sollen auch am Gehalt gescheitert sein. Gerüchten zufolge soll Süle beim Revierklub, bei dem er ein Arbeitspapier bis 2026 unterschrieb, ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro einstreichen.

Über schwächere Leistungen des 26-Jährigen im Rest der Saison macht Hainer sich wohl keine Sorgen. "Ich gehe davon aus, dass er die letzten drei Monate richtig Gas gibt, damit er mit uns die Titel einfahren kann, die wir alle vor uns haben", sagte er.

