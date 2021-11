Stuttgart vergab gegen von Beginn an passive Mainzer früh die erste Gelegenheit. Omar Marmoush scheiterte an Robin Zentner, der schnell die Arme in die Höhe riss (3.). Der VfB blieb überlegen, kam aber zunächst zu keinen weiteren Gelegenheiten. Den ersten Warnschuss der Gäste gab nach einer knappen Viertelstunde Karim Onisiwo ab (13.).

Der VfB machte unbeirrt weiter und kam zum verdienten 1:0. Der aufgerückte Verteidiger Hiroki Ito erzielte im gegnerischen Strafraum mit einem schönen Schlenzer mit seinem ersten Bundesligatreffer das erste Tor des Abends. Zentner zwar war mit den Fingerspitzen nach dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern (21.).

Ad

Nur wenig später wurde den Hausherren die große Chance auf das 2:0 nachträglich genommen. Nach einer Freistoßflanke stürmte Zentner etwas übermotiviert aus seinem Kasten und traf bei seiner Faustabwehr Ball und Gegenspieler Konstantinos Mavropanos. Dr. Matthias Jöllenbeck zeigte zwar sofort auf den Punkt, nahm seine Entscheidung nach eigener Überprüfung der Bilder allerdings wieder zurück. Zentner hatte zunächst den Ball und erst dann den Griechen am Kopf getroffen (27.).

Bundesliga Seifert verrät: So viele Bundesliga-Profis sind noch ungeimpft VOR 2 STUNDEN

Kurz vor der Pause fanden die Gäste dann besser ins Spiel und kamen prompt zum etwas glücklichen Ausgleich. Nach einem Eckball köpfte Alexander Hack aus kurzer Distanz ins rechte Eck ein. Müller klebte auf der Linie und hatte so keine Abwehrchance (39.).

Während sich der VfB vor der Pause noch etwas beeindruckt vom Ausgleich zeigte, waren die Hausherren nach dem Seitenwechsel wieder direkt auf Betriebstemperatur. Borna Sosa knallte den Ball zur erneuten Führung unter die Latte (51.). Auch für den Kroaten war der Treffer das erste Tor in der Fußball-Bundesliga.

Mainz übernahm nach dem erneuten Rückstand die Spielkontrolle, hatte gegen kompakte Stuttgarter aber Probleme, sich bis in den Strafraum zu kombinieren. Aus der Distanz scheiterte Jean-Paul Boëtius knapp (60.). Viel mehr kam anschließend allerdings nicht mehr von den Gästen.

Trotz Vierfachwechsel eine Viertelstunde vor dem Ende, kamen bei Mainz auch keine entscheidenden Impulse von der Bank. Bei einem Tausch des VfB wurde es aber noch emotional: Silas Katompa Mvumpa kam acht Monate nach seinem Kreuzbandriss zu seinem umjubelten Comeback in der Bundesliga (85.).

Die Stimmen zum Spiel:

Florian Müller (VfB Stuttgart): Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, kein gutes Spiel. Wir haben bis zu den Toren immer richtig gut gespielt, auch in der ersten Halbzeit die erste halbe Stunde gut. Nach der Videoentscheidung haben wir ein bisschen den Faden verloren und in der zweiten Halbzeit, auch nach dem 2:1, waren wir irgendwie raus aus dem Spiel. Das darf uns eigentlich nicht passieren, aber heute wurde es Gott sei Dank nicht bestraft.

Robin Zentner (Mainz 05): Wir bekommen ein sehr unnötiges und dummes 2:1. Wir haben es einfach nicht geschafft die Chancen, die sie uns hergegeben haben, die Balleroberungen, die wir in der gegnerischen Hälfte hatten, besser zu nutzen. Deswegen haben wir es am Ende nicht hinbekommen, einen Punkt mitzunehmen. Wir hatten echt die Chance etwas mitzunehmen, weil wir in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft waren.

Karim Onisiwo (Mainz 05): Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir wussten, in welcher Situation Stuttgart steckt, dass die unbedingt da hinten raus wollten. Wir sind gut aufgetreten. Natürlich geraten wir dann in Rückstand, aber ich glaube, dass wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben, aber einfach zu fahrlässig in der Abwehrkette waren und teilweise nicht gut angelaufen sind. Mund abputzen und wir müssen weitermachen.

Borna Sosa (VfB Stuttgart): Jeder denkt jetzt, ich wollte die Flanke machen, weil ich immer die Flanken schlage. Aber ich wollte schießen, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr froh, dass ich am Ende ein Tor gemacht habe. Es waren sehr, sehr wichtige drei Punkte für uns. Wir sind alle sehr froh.

Bo Svensson (Trainer Mainz 05): Es war ein Spiel mit wenigen Torchancen. Stuttgart hat zwei sehr gute Tore geschossen. Ich glaube nicht, dass die beiden Spieler, wenn die sie die Chance von dort noch einmal bekommen, das Ding immer reinmachen. Aber das haben sie dann gemacht, waren effektiver als wir. Das zweite Tor darf natürlich niemals passieren. Das war sehr schlecht verteidigt.

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): Wir wissen, dass Borna einen sehr, sehr guten linken Fuß hat und in der Lage ist, Tore zu schießen. Die ersten 25 Minuten war es richtig gut von uns. Wir haben immer wieder den Gegner gelockt und in den richtigen Momenten auch die Tiefe gefunden. Beim nichtgegebenen Elfmeter waren wir ein bisschen verunsichert. Auch nach dem Gegentor. Aber das Gegentor kassieren wir nach einer Standardsituation, das ist eine andere Frage. In der zweiten Halbzeit war es dann am Anfang wieder besser und zum Schluss mussten wir ein bisschen leiden.

Der Tweet zum Spiel:

Die Fans des VfB hielt es nicht auf ihren Plätzen, als Silas endlich wieder auf den Platz zurückkehren konnte.

Das fiel auf: Jonathan Burkardt komplett abgemeldet

Der Topstürmer der Mainzer, der in den vergangenen fünf Spielen fünf Treffer erzielt hatte, wurde von der VfB-Abwehr komplett abgemeldet. Burkardt kam zu keinem nennenswerten Abschluss. Eine Viertelstunde vor dem Ende erlöste Trainer Bo Svensson seinen Mittelstürmer und brachte für den U21-Nationalspieler Ádám Szalai, der von der Bank allerdings auch keine Impulse brachte.

Die Statistik: 5

Stuttgart scheint ein gutes Pflaster für Japan-Legionäre. Hiroki Ito ist bereits der fünfte Torschütze aus Japan, der im Oberhaus für den VfB trifft. Kein anderer Bundesligist hat mehr unterschiedliche Torschützen aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Züge einer Revolution: Fan verschafft sich auf Bayern-Versammlung Gehör

(SID)

BVB am Boden: So analysiert Rose das Champions-League-Aus

2. Bundesliga Regensburg springt auf Aufstiegsplatz - Heidenheim schlägt Düsseldorf VOR 3 STUNDEN