Der Samstag war ein gebrauchter Tag. Sintflutartiger Regen prasselte vom Himmel in St. Gallen - und die Akteure von Borussia Dortmund standen nach dem 0:2 im Test gegen Athletic Bilbao da wie begossene Pudel.

Von "Weltuntergangsstimmung" war der BVB zwar noch weit entfernt, doch Licht sehen die Verantwortlichen momentan tatsächlich wenig. Ein Hoffnungsschimmer ist allenfalls die bevorstehende Verpflichtung von Donyell Malen (PSV Eindhoven) - der Niederländer soll in den nächsten Tagen zum Team ins Trainingslager nach Bad Ragaz stoßen.

Verletzungssorgen beim BVB nehmen zu

Bis dahin wird zu beobachten sein, wie stark die Sorgenfalten bei Trainer Marco Rose hervortreten werden. Sein Kader ist extrem dünn, die EM-Fahrer (Akanji, Bellingham, Can, Delaney, Guerreiro, Hazard Hummels, Meunier, Witsel) fehlen noch länger. Gegen Bilbao standen keine nominellen Innenverteidiger zur Verfügung, Coulibaly und Zagadou laborieren an Verletzungen, im Test gegen Bochum hatte sich auch noch Nnamdi Collins verletzt. Hinzu kam, dass sich gegen die aggressiv agierenden Basken Marius Wolf, Jamie Bynoe-Gittens und Mahmoud Dahoud verletzten. Alle Spieler müssen zunächst untersucht werden, der Knöchel von Wolf war dick bandagiert, was nichts Gutes vermuten ließ. Vor dem Spiel hatte sich bereits Gio Reyna verletzt.

Was der BVB ansonsten spielerisch bot, war mehr als ernüchternd. In der Defensive ohne Abstimmung, im Spiel nach vorne zu fahrig. Das 0:2 ging komplett in Ordnung. "Wir haben eine Menge Energie auf den Platz gebracht. Wir waren aber zu unsauber. Das ist ein großes Thema, an dem wir arbeiten müssen. Es war klar, dass die Vorbereitung eine große Herausforderung wird", sagte Rose. Gegen Bilbao sprach er lediglich von "drei, vier Minuten", mit denen er zufrieden war.

Erwartungshaltung extrem hoch

Grundsätzlich wirkte er noch entspannt, doch wird auch ihm bewusst sein, wie eng der Zeitplan bis zum Saisonstart gesteckt ist. Der nächste Test steht am 30. Juli gegen den FC Bologna in Altach/Österreich auf dem Programm. Das Spielermaterial, das ihm zur Verfügung steht, wird kaum ein anderes als jetzt sein, während der Druck stetig steigt.

Die Erwartungshaltung beim Pokalsieger ist hoch. Jedes Jahr kämpft der BVB darum, dem FC Bayern ernsthaft Konkurrenz zu machen. Der hat ebenfalls eine schwierige Vorbereitung zu absolvieren. Um gleich Vollgas geben zu können, wäre es für alle in Schwarz-Gelb wünschenswert gewesen, gleich intensiv arbeiten zu können. Denn wenn der BVB den Angriff auf Serienmeister Bayern starten will, benötigt das Rose-Team deutlich mehr Konstanz. "Wir wollen in dieser Saison richtig was bewegen", hatte auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bereits angekündigt.

Mit einem Patzer im Pokal sollte das Vorhaben besser nicht beginnen.

