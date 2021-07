Die Unterschrift des 21-Jährigen ist allerdings nicht nur bei jungen Fans heiß begehrt: Allen voran der FC Chelsea zeigte zuletzt großes Interesse an dem Angreifer und soll dem BVB ein Angebot über 175 Millionen Euro unterbreitet haben. Doch der BVB blieb allen Offerten zum Trotz standhaft und plant mit Haaland weiterhin für die kommende Spielzeit.

In der vergangenen Saison hatte Haaland in 41 Pflichtspielen 41 Treffer erzielt und zwölf Tore vorbereitet. Kein Wunder also, dass das Autogramm des Norwegers so hoch im Kurs steht.

(mit SID)

