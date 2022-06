Vieles spricht dafür, dass der Transfer von Sebastian Haller zu Borussia Dortmund nur noch Formsache ist. Die Bilder vom Flughafen und vom Besuch des Knappschaftskrankenhauses waren eindeutig, der Medizincheck soll auch positiv verlaufen sein. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels blieb jedoch aus.

Der ivorisch-französische Profi hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben aber noch nicht unterschrieben. Grund für die Verzögerung ist laut "Sport1" und anderer Medienberichte wohl eine Formalie.

Denn Ajax Amsterdam, seit Januar 2021 Arbeitgeber von Haller, ist ebenso wie der BVB ein börsennotierter Verein. Aus übereinstimmenden Medienberichten geht hervor, dass der Transfer auf Wunsch des niederländischen Meisters erst Anfang Juli finalisiert wird.

Ein Verkauf ab dem 1. Juli würde in das neue Geschäftsjahr fallen, Ajax würde somit ein Plus erwirtschaften. Als Ablösesumme für den Ex-Frankfurter sind 31 Millionen Euro im Gespräch - plus vier Millionen an möglichen Boni.

Trainingsauftakt beim BVB ist am Montag (27. Juni), Haller wird allerdings erst am 8. oder 9. Juli erwartet.

