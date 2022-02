Ist die Schlacht um Karim Adeyemi entschieden? Wie die "Bild" berichtet, soll sich der Nachwuchsstürmer für Borussia Dortmund entschieden haben.

Dabei hatte die Talentschmiede aus dem Pott Konkurrenz aus der Bundesliga: Nach Informationen der "Bild" soll Leipzig sehr großes Interesse am 20-jährige Salzburger gezeigt haben.

Ad

Demnach hätte RB Adeyemi sogar ein deutlich höher dotiertes Angebot unterbreitet. Der Nationalspieler hat aber wohl nur eine Adresse im Kopf.

Bundesliga Wegen Mbappé: Piqué warnt Haaland vor Wechsel zu Real Madrid VOR EINER STUNDE

Was der heiß umworbene Spieler kosten soll, ist noch unklar. "Sky" berichtet von einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro. Die "Bild" gibt eine Preisspanne zwischen 20 und 45 Millionen Euro an.

Erfolgreiche Saison in Österreich

Für RB Salzburg macht Adeyemi weiter von sich reden. Nach 17 Spielen führt das Talent mit 14 Treffern die Torjägerliste in Österreich an.

Das Interesse beschränkte sich demnach wohl nicht nur auf Dortmund und Leipzig. Wie das Medium berichtet, sollen auch Real Madrid, Barcelona, Liverpool und Inter Mailand um den Deutschen gebuhlt haben.

Die Tendenz des gebürtigen Münchners scheint aber eindeutig zu sein. Adeyemi will in die Fußstapfen von Erling Haaland treten, der ebenfalls von Salzburg nach Dortmund wechselte.

Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kommentierte bei "Sport1" die Personalie unlängst und konnte ein Interesse nicht verheimlichen: "Er ist ein interessanter Spieler, deutscher Nationalspieler. Daher versuchen wir, unsere Hausaufgaben zu machen. Da kann ich aber nicht mehr zu sagen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Tedesco will mit Leipzig den "Bayern Paroli bieten"

Vlahović scheut Haaland-Vergleich: "Gehe meinen eigenen Weg"

Bundesliga Neuer Rekordtransfer? Adeyemi-Wechsel zum BVB offenbar immer konkreter 27/01/2022 AM 10:22