Bei diesen Summen habe Gladbach nicht mithalten können und wollen, so Virkus. Nach Informationen von "Sky" gehen 20.000 Euro als Ausbildungsentschädigung an Borussia Mönchengladbach.

Den größten Teil der Summe erhält die Familie von Wisdom als sogenanntes Signing Fee, dazu kommen Umzugspauschalen und das Gehalt für den Junioren-Spieler.

Ad

Der Transfer an sich ist für Virkus dabei gar nicht das Porblem. Man habe gewusst, dass der Teenager zu einem anderen Verein habe wechseln können. Neben den Münchenern sollen auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen Interesse gezeigt haben.

WM-Qualifikation Trotz Playoff-Blamage: Italiens Verband will Mancini halten VOR 4 STUNDEN

In diesem Fall sei das Maß aber überschritten. "Ich finde, dass die Qualität der Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren sehr ähnlich ist", erklärte der Gladbacher Verantwortliche, der im Februar den Posten vom zurückgetretenen Max Eberl übernommen hatte.

Man habe Wisdom zuvor auch "einen Internatsplatz angeboten, um die Fahrtzeiten zu minimieren", berichtete Virkus. Doch der Teenager, der am 24. September 14 Jahre alt wird, entschied sich für einen Transfer nach München. Wegen der Regularien kann der Vertrag aber erst ab dem 1. Juli perfekt gemacht werden. Wisdom spielte zuletzt in der Gladbacher U14. Dabei schoss er im C-Junioren-Nachwuchs-Cup 25 Tore in zehn Spielen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Ekelhaft": Bale schlägt gegen spanische Presse zurück

Erste Weigl-Nominierung seit fünf Jahren: "Telefonate waren emotional"

Fußball Ohne Lewandowski: Polen sichert spätes Remis in Schottland VOR 13 STUNDEN