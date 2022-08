"7 Jahre, in denen wir Lachen, Weinen, Freude und Leid erlebt haben. Und das sind Umstände, die meine Liebe zum FC Köln bestärkt haben. Das werde ich nie vergessen. Ich bin und bleibe ein glühender Anhänger des FC Köln. Und der FC wird für immer in meinem Herzen sein", stellte Modeste klar.

Ad

Er verlasse Köln auch "nicht wegen des Geldes. Ich habe große Angebote aus den Golfländern abgelehnt", erklärte Modeste.

Bundesliga Für RB-Comeback: Werner verzichtet angeblich auf viel Geld VOR EINER STUNDE

Vielmehr habe seine Entscheidung andere Gründe gehabt: "Ich hatte schon immer den Traum, die Champions League zu erleben, und diese Gelegenheit hat sich mir jetzt geboten. Ich glaube nicht, dass sie noch einmal kommen wird."

Er habe sich auch durchaus vorstellen können, seine Karriere in Köln zu beenden, so der Torjäger, der 2015 erstmals in der Domstadt unterschrieben hatte. Doch "bestimmte Gegebenheiten des Fußballs bedeuten, dass man das Schicksal nicht kontrollieren kann". Dortmund überweist offenbar fünf Millionen Euro Ablöse für Modeste nach Köln. Beim BVB unterschrieb der 34-Jährige einen Einjahresvertrag.

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski über Transfer-Theater: "Kann mich nur entschuldigen"

Nach Doppelpack: Guardiola adelt "unglaublichen" Haaland

Bundesliga Der Nächste aus Salzburg? Leipzig vor Verpflichtung von Mega-Talent VOR 14 STUNDEN