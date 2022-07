Anfang Juli hatte der 34-jährige Modeste im Trainingslager der Rheinländer in Donaueschingen offen mit einem Wechsel kokettiert.

Mit 20 Toren in der Bundesliga hatte der Franzose die Geißböcke in der vergangenen Saison in die Conference League geschossen.

Ex-Torwart Kessler verkündete zudem, dass der Klub keine weiteren Verpflichtungen im Sommer-Transferfenster plane.

"Auf der Zugangsseite sind wir bereits durch. Wir haben darauf geachtet, dass wir auch Spieler dazuholen, die zwei Positionen spielen können."

