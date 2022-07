Klopp ergänzte: "Hoffentlich wird es keine geben, damit sich die Liverpool-Fans auf andere Dinge konzentrieren können." Am 6. August steht nämlich schon das erste Premier-League-Spiel für Liverpool gegen den FC Fulham (ab 13:30 Uhr) an.

Bereits zuvor treffen die Reds als FA-Cup-Sieger der letzten Saison im Community Shield, dem englischen Supercup, auf den amtierenden Meister Manchester City (30. Juli, ab 18:00 Uhr).

Für ihre drei neuen Spieler gaben die Liverpooler bisher knapp 86 Millionen Euro aus.

Insgesamt zehn Akteure verließen aber auch den Champions-League-Sieger von 2019, darunter Sadio Mané, der zum FC Bayern wechselte, sowie Neco Williams und Takumi Minamino. Dies führte zu Einnahmen von etwa 80 Millionen Euro.

Jürgen Klopp gibt seinem Team Zeit

Trotz der Veränderungen im Kader traut Klopp seinem Team einiges zu. "Die Gruppe, die wir haben, ist die beste, die ich je hatte, was die Eingewöhnung von Neuzugängen angeht", meinte der deutsche Trainer der Reds. Dennoch brauche man "Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen, was absolut in Ordnung ist", so Klopp weiter.

In den drei bisherigen Testspielen gingen die Engländer zwei Mal als Sieger hervor - gegen RB Leipzig (5:0) und Crystal Palace (2:0). Im Duell mit Manchester United musste sich Liverpool zum Auftakt der Vorbereitungsspiele jedoch deutlich geschlagen geben (0:4). Am Mittwoch steht noch das letzte Testspiel vor Beginn der neuen Saison gegen Red Bull Salzburg auf dem Programm.

