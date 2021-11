Die Protest-Aktion der Bayern-Fans richtet sich einmal mehr gegen die Partnerschaft des Klubs mit "Qatar Airways".

Immer wieder ernten die Münchner nicht nur aus den eigenen Fanlagern Kritik für das Engagement in Katar.

Der Klub verbringt unter anderem seit Jahren sein Sommertrainingslager im Wüstenstaat, der immer wieder Schlagzeilen wegen erheblicher Menschenrechtsverletzungen macht. Ein Punkt, der den Ultras im Klub mächtig aufstößt.

Für die Jahreshauptversammlung am 25. November im Audi Dome in München ist sogar ein offizieller Antrag gestellt worden, das Engagement in Katar einzustellen.

Fortsetzung folgt ...

Plakat-Aktion: Nagelsmann reagiert auf beißende Katar-Kritik der Bayern-Fans

