Obwohl das Arbeitspapier des Engländers bei Schwarz-Gelb noch bis 2025 gültig ist und keine Ausstiegsklausel enthält, soll Bellingham dem Verein laut "Sportbild" nach der Weltmeisterschaft in Katar seinen Wechselwunsch mitteilen. Dabei soll der FC Liverpool dem Bericht zufolge das klar favorisierte Ziel Bellinghams sein.

Die Bellingham-Seite, für die Vater Mark, Mutter Denise und Berater Mark Brennett in die Verhandlungen involviert sind, soll Mitbewerber Real Madrid auch bereits klar gemacht haben, dass die Verhandlungen mit den Reds "sehr weit seien". Insbesondere Bellinghams Vater soll sich für einen Wechsel zum LFC starkmachen.

Hindernis eines solchen Deals könnte die enorme Ablösesumme werden, die der BVB für seinen Superstar aufruft. Zwar habe man sich bei Liverpool vereinsintern darauf geeinigt, 100 Millionen für Bellingham auf den Tisch zu legen, doch wird die Summe wohl nicht ausreichen, um sich die Dienste des Juwels zu sichern.

Der Marktwert des Engländers liegt laut "transfermarkt.de" bei 100 Millionen Euro, der Ruhrgebietsklub soll allerdings bis zu 150 Millionen Euro Ablöse fordern. Hinzu kommt, dass Bellinghams überragende Leistungen bei der laufenden Weltmeisterschaft in Katar die Verhandlungsposition der Borussia signifikant stärken.

Spekuliert Real Madrid auf ablösefreie Verpflichtung?

Konkurrent Real Madrid lässt sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen, denn die Madrilenen wissen um ihr exzellent besetztes Mittelfeld um die Altstars Luka Modric (37) und Toni Kroos (31), sowie die jungen Aurelien Tchounameni (22) und Eduardo Camavinga (20). Die Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro für Bellingham sei für die Madrilenen laut "Marca" aktuell nicht zu stemmen. Die Königlichen spekulieren demnach auf eine ablösefreie Verpflichtung nach Auslauf des Vertrages beim BVB im Sommer 2025.

Die englische "Sun" berichtet hingegen, dass Madrid nach wie vor an einem Sommer-Transfer interessiert sei.

Real Madrid sowie Premier-League-Champion Manchester City seien trotz Liverpool-Favorisierung dennoch nach wie vor Optionen, die man sich von Spielerseite offen halte, heißt es weiter.

Ein wichtiger Faktor in der Entscheidungsfindung bei Bellingham soll das langfristige Vertrauen des zukünftigen Trainers sein. Das spielt vor allem den englischen Top-Klubs in die Karten, denn sowohl Jürgen Klopp (bis 2026) als auch City-Coach Pep Guardiola (2025) haben langfristige Verträge.

PSG-Boss geht in die Offensive

Neben den drei Top-Kandidaten machte auch PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi gegenüber "Sky Sports" kein Geheimnis daraus, dass er Bellingham gerne beim Nobelklub sehen würde.

"Er ist einer der besten Spieler der WM. Es ist unglaublich, was er bei seiner ersten WM leistet. Er sieht ruhig, entspannt und selbstbewusst aus", erklärte Al-Khelaifi und ergänzte: "Jeder will ihn, ich werde unser Interesse nicht verstecken." Der 49-Jährige erklärte allerdings auch, dass man zuerst mit Borussia Dortmund sprechen wolle, bevor man an den Spieler herantritt.

Es bleibt spannend um die Personalie Bellingham, der am Samstag im WM-Viertelfinale mit England Titelverteidiger Frankreich ausschalten will (20:00 Uhr im Liveticker ).

