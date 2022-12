Es ist so ein verdammtes Klischee.

"Brasilien tanzt Samba", schrieb die Zeitung "Folha de S.Paulo" in der Heimat und hätte doch keine bessere Beschreibung finden können für das, was die Seleção beim 4:1 (4:0) im WM-Achtelfinale gegen Südkorea in der ersten Halbzeit auf den Platz brachte.

Es sei schon so lange her, "dass die brasilianische Nationalmannschaft Leistung, Ergebnis und Ehrgeiz" in dieser Form kombiniere, stimmte "O Globo" aus Rio de Janeiro zu. "Brasilien ist wieder Brasilien", frohlockte "ZDF"-Kommentator Béla Réthy.

Oben auf der Tribüne saßen die Legenden Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu und Ronaldo, unten auf dem Rasen brannten die Nachfolger ein Feuerwerk ab.

Neymar verleiht den Teamkollegen Flügel

Neymars Comeback beflügelte die Mannschaft. Vinícius Júnior verwandelte brillant zur Führung und legte das 4:0 von Lucas Paquetá sensationell auf. Für den Moment des Abends - vielleicht sogar des Turniers - sorgte Richarlison. Der 25-Jährige zog mit den beiden Innenverteidigern (!) Thiago Silva und Marquinhos eine Traumkombination wie aus einem Computerspiel auf und vollendete perfekt. Zwischendrin übernahm Neymar selbst die Verantwortung und traf extrem lässig vom Elfmeterpunkt.

Was auffällt: Brasiliens Trainer Tite hat nicht nur eine überragende Offensive. Dahinter spielt mit Casemiro einer der besten Sechs der Welt, die defensive Viererkette um Danilo, Thiago Silva, Marquinhos und Éder Militão hat sich gefunden, Schlussmann Alisson Becker ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben. "Unsere Balance ist da, ohne hätten wir dieses Spiel verloren", befand Tite.

Wurde nach der Vorrunde mit nur drei Treffern noch über die schwächste WM-Torausbeute seit 44 Jahren gejammert, feiert Brasilien nun den "Neymar-Effekt", wie "O Globo" es ausdrückt. "Mit der Nummer 10 auf dem Platz steigt die Sicherheit der WM-Debütanten - von Paquetá über Vinícius Júnior bis hin zu Richarlison und Raphinha", lobt das Blatt. Tatsächlich ist Neymar im Angriff der Einzige mit Erfahrung bei einer Weltmeisterschaft.

Brasiliens Tanzeinlagen - pure Freude und beißende Kritik

Mehr noch: "Wir haben einen Neymar gesehen, der verstanden hat, dass das Spiel kollektiv ablaufen muss", heißt es weiter. Wie gut die Mannschaft harmoniert, war nach jedem der vier Treffer gegen Südkorea zu sehen. Die Stars der Seleção tanzten - gefühlt - minutenlang. Sogar Trainer Tite kam dazu, dosierte seine Tanzeinlage aber so, dass sein Ruf als seriöser Coach nicht litt. Der 61-Jährige fand die richtige Balance und signalisierte seinen Profis, dass er voll hinter ihnen und ihrem Temperament steht.

WM 2022: Vinícius Junior, Raphinha, Lucas Paquetá und Neymar (v.l.) feiern ein Tor im Achtelfinale - Brasilien vs. Südkorea Fotocredit: Getty Images

An anderer Stelle nämlich gab es beißende Kritik an der "Pombo" , dem Taubentanz, der auf die brasilianischen Tore folgte. "Ich finde, das ist wirklich respektlos gegenüber dem Gegner. Ich habe nichts gegen den ersten Tanz, ich verstehe ihn, aber dann war sogar der Trainer involviert. Das ist respektlos", ätzte Manchester-United-Legende Roy Keane in seiner Rolle als Experte bei "ITV".

Das ist die eine Lesart. Die andere ist die, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht, die mächtig viel Spaß hat und sich an ihren gelungenen Aktionen erfreut. So und nicht anders seien die Tänze auch zu sehen, versicherte Tite, der schon geahnt hatte, dass es Gegenwind geben könnte. Man müsse daher "vorsichtig sein, weil verschiedene Leute sagen werden, es sei respektlos".

Brasilien, Frankreich und Argentinien Topfavoriten

Es sieht allerdings so aus, als ob die "Party" weitergeht. "Wir haben etwa zehn Tänze für jedes Spiel vorbereitet", gab Raphina auf einer Pressekonferenz in Katar zu. In der nächsten Partie, dem Viertelfinale gegen Vizeweltmeister Kroatien (Freitag 16:00 Uhr im Liveticker ), ist Brasilien klar favorisiert. Bleiben die Schlüsselspieler fit, wird der WM-Titel nur über die Südamerikaner gehen.

Einschränkend ist aber festzuhalten: Brasilien ist nicht alleiniger Topfavorit und muss sich diesen Status mindestens mit Frankreich und Argentinien teilen. So sehen das auch viele Buchmacher. Brasiliens großer Rivale aus dem Nachbarland bekommt es im Viertelfinale mit den Niederlanden zu tun, im Halbfinale könnte es dann zum Kracher mit den Zauberern vom Zuckerhut kommen. Die Équipe Tricolore trifft in der Runde der letzten Acht auf England.

Dennoch ist die Zielstellung eindeutig. "Unser großer Traum ist der Titel", redete Neymar gar nicht erst um den heißen Brei herum. "Drei Spiele fehlen uns noch. Wir sind mental voll darauf fixiert und bestens vorbereitet."

Gute-Laune-Einheit: Brasilien trainiert mit Familien und Kindern

Emotionale Botschaft an Fußball-Ikone Pelé

Kraft tankt der Rekordweltmeister zudem aus der Geschichte von Fußball-Ikone Pelé. Der 82-Jährige ist an Darmkrebs erkrankt, das ganze Land ist in Sorge. Nach dem 4:1 gegen Südkorea hielten die Spieler ein großes Plakat mit dem Konterfei Pelés hoch - eine emotionale Botschaft in die Heimat. "Er gibt uns Kraft. Ihm widmen wir unseren Sieg", sagte Vinícius Júnior.

"Wir sind bei dir, König! Wir gehen immer gemeinsam weiter", twitterte der brasilianische Fußballverband CBF. Dieser Weg soll in Katar bis zur Hexa führen, dem sechsten WM-Titel nach 1958, 1962, 1970, 1994 und 2002.

Klischee hin, Kritik her - die Brasilianer werden sich dabei ganz bestimmt nicht vorschreiben lassen, wie sie ihre Erfolge feiern. Für den schwer angeschlagenen Fußball und die umstrittene Weltmeisterschaft ist das eine sehr gute Nachricht ...

