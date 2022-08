Im 750. Bundesligaspiel der Freiburger Vereinsgeschichte verbuchten die Gäste aus Dortmund den ersten Abschluss der Partie. Donyell Malens Distanzschuss landete aber ebenso in den Armen des gegnerischen Torhüters (5.) wie wenig später der erste Freiburger Abschluss durch Mittelfeldmotor Maximilian Eggestein (11.).

BVB-Neuzugang Anthony Modeste war in der Anfangsphase kaum zu sehen, tauchte dann aber nach 23 Minuten das erste Mal gefährlich im Strafraum auf. Seinem Abschluss aus zehn Metern halblinker Position fehlte aber die Präzision, sodass Freiburg-Schlussmann Mark Flekken die Chance vereiteln konnte (23.).

Kurz darauf jubelten dann die Freiburger zum ersten Mal: Nach einer weiten Halbfeldflanke von Christian Günter setzte sich Rückkehrer Matthias Ginter entschlossen gegen drei passive Dortmunder im Luftzweikampf durch und bediente Michael Gregoritsch. Dessen gefühlvoller Kopfballheber aus fünf Metern fand über BVB-Keeper Gregor Kobel hinweg den Weg in die lange Ecke zur Freiburger Führung (35.).

Nach dem Seitenwechsel nahm der BVB das Heft des Handelns klar in die Hand, während sich Freiburg tief in die eigene Hälfte zurückzog. Mahmoud Dahouds Versuch nach starkem Sololauf strich nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei (55.). In der Folge suchten die Schwarze-Gelben gegen unangenehm zu bespielende Breisgauer nach offensiven Lösungen und benötigten einen Torwartfehler von Flekken, um zum Ausgleich zu kommen. Einen harmlosen Distanzschuss des eingewechselten Toptralents Jamie Bynoe-Gittens ließ der Niederländer leichtfertig durch die Hände rutschen und schenkte dem BVB das 1:1 (77.).

Die Borussia hatte nun das Momentum klar auf iihrer Seite und legte sieben Minuten später gegen taumelnde Freiburger das 2:1 nach. Youssouffa Moukoko schloss eine starke Kombination dreier BVB-Joker über Bynoe-Gittens und Julian Brandt entschlossen zur BVB-Führung ab (84.). Für die Entscheidung kurz vor Schluss sorgte schließlich Marius Wolf, der mit einem ebenso sehenswerten wie platzierten Schlenzer aus der rechten Strafraumhälfte den 3:1-Endstand herstellte (88.).

Die Stimmen:

Matthias Ginter (SC Freiburg): "Das ist extrem bitter. Wir haben gerade vor der Pause sehr viel investiert und sind verdient in Führung gegangen. Am Ende hat man die Qualität von Dortmund im letzten Drittel gesehen."

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Freiburg hat uns alles abverlangt und war bis zum 1:1 besser als wir. Am Ende fahren wir aber als glücklicher Sieger nach Hause."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Terzic und sein goldenes Händchen

Die Einwechslungen von BVB-Trainer Edin Terzic entschieden an diesem Abend die Partie. Mit Bynoe-Gittens, Moukoko und Wolf kamen alle drei Torschützen der Schwarz-Gelben von der Bank. Zudem verzeichnete der ebenfalls eingewechselte Brandt den Assist zum entscheidenden 2:1-Führungstreffer. Viel besser kann man als Trainer nicht wechseln.

Die Statistik: 9

Edin Terzic hat durch den Sieg gegen Freiburg einen neuen Vereinsrekord aufgestellt und feierte seinen neunten Sieg in Serie als BVB-Trainer. Acht Siege am Stück gelangen zuvor einzig Jürgen Klopp in der Spielzeit 2022/12.

