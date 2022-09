Im 99. Bundesliga-Revierderby zwischen dem BVB und Schalke hatten die Dortmunder durch einen abgeblockten Schuss von Marius Wolf die erste Abschlusschance (3.) - in der Folge kam von beiden Mannschaften vor dem gegnerischen Tor aber lange Zeit nichts mehr.

Vielmehr bestimmte nach einer knappen halben Stunde eine möglicherweise schwere Verletzung von Marco Reus die Schlagzeilen in Durchgang eins. Der BVB-Kapitän landete nach einem Zweikampf unglücklich auf dem Boden und knickte ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Knöchel um. Reus blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste nach minutenlanger Behandlung auf dem Rasen mit der Trage abtransportiert werden (31.).

Kurz darauf kam der BVB zu seiner besten Chance in Hälfte eins, als Schalke-Torwart Alexander Schwolow den Kopfbal von Jude Bellingham stark mit zwei Händen von der Linie kratzte (33.). Weil wenig später ein Modeste-Kopfball das Schalker Gehäuse deutlich verfehelte (45.+1), gingen beide Teams torlos in die Kabinen.

Auch nach der Pause bestimmten die Dortmunder weiter das Spiel, wirklich zwingend wurde es weiterhin aber nur selten. Donyell Malen nach feiner Einzelleistung (47.) , der für den verletzten Reus eingewechselte Giovanni Reyna per Kopf (60.) sowie Youssouffa Moukoko kurz nach seiner Einwechselung (66.) kamen dem Führungstreffer am nächsten.

Der BVB drängte aber weiter unermüdlich auf die Führung und brach in Person von Moukoko den Bann. Nach maßgenauer Flanke von Marius Wolf kam der 17-Jährige im Rücken von Maya Yoshida an den Ball und köpfte aus kurzer Distanz sicher ein (78.).

Weil Reyna kurz darauf nach einem Dortmunder Konter die Vorentscheidung um Zentimeter verpasste (81.), musste die Terzic-Elf bis zum Schluss um den Derbysieg bangen. Von den offensiv biederen Schalkern kamen aber keine nennenswerten Abschlüsse mehr, sodass der 37. Dortmunder Bundesliga-Revierderbysieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Das fiel auf: Moukoko macht´s Modeste vor

Anthony Modeste war über weite Strecken der Partie einmal mehr kaum zu sehen und verbuchte in etwas mehr als einer Stunde Spielzeit nur einen harmlosen Kopfball als Arbeitszeugnis. Besser machte es da der halb so alte Moukoko, der nach seiner Einwechslung mit insgesamt vier Abschlüssen für deutlich mehr Gefahr sorgte. Beim entscheidenden Siegtreffer war Moukoko in bester "Modeste-Manier" per Kopf zur Stelle und stellt mit dieser Leistung BVB-Coach Terzic in Zukunft vor eine schwere Entscheidung bei der Wahl seiner Sturmspitze.

Die Statistik: 10

Mats Hummels hat durch den Sieg gegen Schalke jetzt zehn Revierderbys gewonnen. Damit schloss der Verteidiger zum bisherigen Spitzenreiter Michael Zorc auf, der ebenfalls auf zehn Sieg im Revierderby kommt.

