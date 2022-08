Für Hamann ist dieses Verhalten nicht nachzuvollziehen, wie er in der Talkshow weiter erläuterte: "Er hatte großen Anteil am Pokalsieg (des BVB 2021, Anm. d. Red.). Dann hat er die Möglichkeit der Nationalmannschaft zu helfen, sagt die EM ab, dann will er zwei Jahre später der Mannschaft bei der WM helfen. Also das passt für mich nicht zusammen."

Dabei habe Reus vor der letzten Europameisterschaft "die beste Phase der letzten fünf Jahre und keine Verletzung" gehabt, betonte der TV-Experte.

Ad

Als Spieler könne man einfach "nicht entscheiden", wann man ein Turnier spielt, erklärte Hamann: "Das geht nicht."

Bundesliga "Zeigt seine Persönlichkeit": Kehl gibt Update zu erkranktem Haller VOR EINER STUNDE

Von Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl, der ebenfalls in der TV-Show zu Gast war, erhielt Reus allerdings Rückendeckung.

Reus verpasste viele Turniere wegen Verletzungen

"Ich weiß, dass Hansi Flick intensiv mit ihm in Kontakt ist und dass Marco, wenn er fit ist, auf jeden Fall eine richtige Option ist", so der 42-Jährige. Der Dortmunder Offensivspieler habe "noch immer ein Mehrwert" für das DFB-Team. Reus spielte sein letztes großes Turnier für den DFB 2018. Beim desaströsen Vorrundenaus bei der WM in Russland stand der BVB-Star in allen drei Vorrundenspielen auf dem Platz.

Die Europameisterschaft 2016 (Schambeinentzündung) sowie die erfolgreiche WM 2014 (Syndesmosebandanriss) verpasste Reus hingegen verletzungsbedingt. Bei der EM 2012 kam er zwei Mal zum Einsatz. Auf die letztjährige Europameisterschaft verzichtete der 33-Jährige, um seinem Körper mehr Ruhe und Erholung zu gönnen.

Das könnte Dich auch interessieren: DFB stellt neue Trikots vor: So spielen Müller & Co. in Katar

Nagelsmann kritisiert Bayern-Offensive - es lag nicht nur an Sommer

La Liga Schusswaffen und Eisenstangen: Aubameyang wird Opfer von Überfall VOR 4 STUNDEN