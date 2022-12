Bei Chelsea soll Moukoko laut dem Bericht die jüngste Transferserie fortsetzen, bei der vor allem junge Spieler für die Zukunft verpflichtet wurden, darunter Marc Cucurella (24 Jahre) und Wesley Fofana (21).

Laut des "Daily Express" befindet sich Chelsea aktuell schon in Gesprächen mit dem Berater von Moukoko. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung mit Borussia Dortmund ist noch nicht unterzeichnet.

Ad

Daher machen sich die Blues Hoffnungen auf einen ablösefreien Wechsel von Moukoko. Doch auch beim FC Barcelona soll man den Teenager genau beobachten.

WM Keane verschärft Kritik an Brasilien: "Tanzt im Nachtclub!" VOR EINER STUNDE

Nach Informationen von "Sport" entschieden sich die Verantwortlichen der Katalanen aufgrund der kolportierten Ablöse bei Palmeiras-Juwel Endrick (72 Mio. Euro) am Ende gegen ein offizielles Angebot.

Vorteil Barça bei Moukoko?

Real Madrid dürfte daher beim erst 16 Jahre alten Brasilianer das Rennen machen. Somit sei nun Moukoko Barças oberstes Transferziel, heißt es in dem Bericht. Im Gegensatz zu Endrick sei der Angreifer von Borussia Dortmund zudem an den europäischen Fußball gewöhnt und habe Erfahrungen in den großen Wettbewerben vorzuweisen.

In der Champions League absolvierte der 18-Jährige in dieser Saison schon sechs Spiele (ein Assist), auch bei der WM in Katar hatte Moukoko einen Kurzeinsatz. Angeblich ist der Stürmer zudem schon seit vielen Jahren ein großer Barça- und Lionel-Messi-Fan. Daher haben die Katalanen eventuell sogar einen Vorteil gegenüber Chelsea ...

Das könnte Dich auch interessieren: Atlético plant mit Abschied von Félix: Neue Chance für FC Bayern?

Van Gaal pariert Maria-Kritik: "Jetzt küssen wir uns auf den Mund"

Bundesliga Strafarbeit für WM-Fahrer: Süle und Co. müssen in Rumänien ran UPDATE GESTERN UM 12:13 UHR