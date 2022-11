Im Duell zweier der formstärksten Teams der Bundesliga durfte der VfL Wolfsburg nach einer Standardsituation bereits früh in der Partie jubeln. Eine Ecke von Maximilian Arnold verlängerte Dortmunds Kevin Schlotterbeck mit dem Hinterkopf an den langen Pfosten, wo Micky van de Ven den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 per Kopf über die Linie drückte (6.).

Der BVB brauchte einige Zeit, um im Spiel anzukommen und tat dies nach 21 Minuten durch zwei Abschlüsse von Donyell Malen (21.). Wolfsburg zog sich nach der Führung über weite Strecken zurück, sorgte aber dennoch mit Nadelstichen immer wieder für Gefahr. So klärte Raphael guerreiro einen Kaminski-Abschluss aus wenigen Meter kurz vor der Linie (33.).

Ad

Die Gäste aus Dortmund waren darauf vor der Pause gleich zwei Mal mit dem Glück nicht im Bunde, als sich zunächst ein Brandt-Kopfball aus 14 Metern knapp am linken Pfosten vorbeidrehte (39.) kurz vor dem Pausenpfiff Niklas Süle mit einer Direktabnahme den rechten Pfosten traf (45.+1).

Bundesliga BVB-Aufstellung in Wolfsburg: Shootingstar wieder von Beginn, Reus fehlt VOR 3 STUNDEN

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der BVB den Druck auf Wolfsburg hoch – Youssoufa Moukoko scheiterte jedoch nach Flanke von Malen aus kurzer Distanz am glänzend aufgelegten VfL-Keeper Koen Casteels (56.). Auf der Gegenseite konnte sich kurz darauf auch BVB-Schlussmann Gregor Kobel auszeichnen, indem er einen Wind-Abschluss reaktionsschnell über die Latte lenkte (61.).

In der Schlussphase erhöhte die Borussia den Druck nochmals – ohne Erfolg. Moukokos Flatterball aus 20 Metern parierte Casteels abermals glänzend (82.), eine Minute köpfte Mats Hummels nach einer Ecke knapp links vorbei (83.).

Der BVB fand in den Schlussminuten nicht mehr entscheidend in gefährliche Abschlusspositionen und musste in der Nachspielzeit zweiten Gegentreffer hinnehmen. Nach flacher Hereingabe von Patrick Wimmer hielt Lukas Nmecha den Fuß rein und lenkte den Ball zum 2:0-Endstand über die Linie (90.+1).

Borussia Dortmund hat damit nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder einmal in der Bundesliga verloren und damit den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle verpasst. Wolfsburg hingegen ist damit seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und macht in der Tabelle weiter Boden gut.

Die Stimmen:

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Wir haben heute mit viel Herzblut gespielt und unsere Chancen besser genutzt als der Gegner. Jetzt wollen wir unseren Lauf auch im letzten Spiel vor der Pause fortsetzen."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Wir hatten schlechte Anfangsminuten und waren dann nicht effektiv genug vor dem Tor. Die ersten Minuten haben mir nicht gefallen, aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht."

Niklas Süle (Borussia Dortmund): "Wir sind sehr schlecht ins Spiel gekommen, was unerklärlich ist. Heute waren ein paar Phasen im Spiel zu schlecht. Wir hätten etwas mitnehmen müssen, aber es war am Ende zu wenig."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Adeyemi weiter auf Formsuche

Auch gegen den VfL Wolfsburg konnte Nationalspieler und BVB-Sommerneuzugang Karim Adeyemi sein Potential nicht abrufen. Vom rechten Flügel aus war der 20-Jährige bis zu seiner Auswechslung in der 62. Minute nur an einem der bis dato 13 BVB-Abschlüsse beteiligt und muss damit weiter auf sein erstes Bundesligator warten. Auf dem Flügel wirkte Adeyemi oft isoliert und konnte gegen den ebenfalls pfeilschnellen VfL-Verteidiger Paulo Otavio seine Geschwindigkeitsvorteile kaum ausspielen.

Die Statistik: 7

Nach zuvor sieben Bundesligasiegen in Serie beim Wolfsburg musste der BVB in der Autostadt wieder eine Bundesliganiederlage hinnehmen. Zuvor hatte der BVB letztmals im Mai 2025 unter Trainer Jürgen Klopp in Wolfsburg verloren.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Wäre nur auf der Bank": Flamengo-Präsident spottet über Ronaldo

Bale gleicht in 8. Minute der Nachspielzeit aus - der Final-Wahnsinn

Bundesliga Wolfsburg gegen Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker VOR 7 STUNDEN