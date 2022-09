Liebe FußballfreundInnen,

In den Interviews nach dem Spiel bohrten die lokalen Berliner Fragesteller genüsslich in der Wunde von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Er solle doch noch einmal erklären, was die Eisernen, wie Union Berlin auch genannt wird, so eisern mache in diesem einen Spiel und ganz grundsätzlich.

Als hätte das Unentschieden und der nächste Punkteverlust für die Überbayern des Saisonstarts noch nicht gereicht. Jetzt also auch noch den Gegner adeln, der womöglich an den Bayern so dicht dran ist wie nur wenige andere. Nagelsmann gab sich keine Blöße, fing an, die besonderen Union-Talente aufzuzählen - und hörte dann gar nicht mehr auf.

Unions Stärken sind vielfältig

Es sind ja in der Tat ziemlich viele Talente, die das Union-Spiel auszeichnet. Leidenschaftlich in der Verteidigung, äußerst clever im Zweikampfverhalten, eine beeindruckende taktische Grundordnung. Dazu kommt die Stärke im Umschaltspiel, das nur schwer zu überwindende defensive Bollwerk und die große Aggressivität auf den zweiten Ball. Körperlichkeit, klare Linie im Ballbesitz und gute Standards runden das Berliner Erfolgsrezept ab.

Nagelsmann schloss seine Aufzählung mit folgender Bemerkung: "Es geht viel um Rammleraktionen auf den zweiten Ball. Und dann: Gib ihm!"

Anders als in der Woche zuvor, als die Gladbacher mit Glück, Glück und nochmal Glück zum selben Ergebnis kamen , zeigten die Berliner, dass ein Unentschieden gegen die Bayern auch die logische Folge des eigenen Spielverständnisses sein kann: Anders als die hasenfüßigen Fohlen spielen die Berliner, O-Ton Nagelsmann, hochmodernen Rammlerfußball.

Die hohe Kunst des taktischen Fouls

Was man sich unter Rammlerfußball vorstellen darf, konnte man direkt vor dem 1:0 der Berliner sehen.

In der Analyse beeindruckte Nagelsmann nämlich auch die Berliner Fähigkeit zum taktischen Foulspiel. Nach jedem eigenen Ballverlust würde es oft ganz schnell ein eher unscheinbares Foul der Berliner geben, das gerade nicht mit Gelb geahndet werde. In der Tat: Union foulte taktisch schneller als jeder andere Bundesligist - das ist bemerkenswert.

Union Berlin sucht immer wieder den direkten Kontakt zum Gegner Fotocredit: Getty Images

Zuweilen tricksen die Berliner gar so unscheinbar, dass man gar kein Foul sehen kann, wie unmittelbar vor dem 1:0 in Person von András Schäfer ersichtlich wurde. Der folgende Trimmel-Freistoß führte dann zur Führung durch Becker. Natürlich ist ansatz- und grundloses Hinfallen unsportlich und nicht "clever", wie Union-Trainer Urs Fischer bemerkte, aber so sind sie eben, die Rammler von Köpenick.

Roh, ehrgeizig, clever und ein bisschen ungehobelt. Dass sie trotzdem das vielleicht sympathischste Team der Liga geblieben sind, vervollständigt nur ihren enormen Erfolg.

Union fliegt - demnächst auch in die Champions League?

Und der Erfolg ist unbestreitbar. Was der 1. FC Union Berlin seit dem Aufstieg 2019 in der Bundesliga unter Coach Fischer vollbringt, ist mehr als bemerkenswert. Und der Trend zeigt nach oben. Ihre Platzierungen am Saisonende: Platz 11 (2019/2020), Platz 7 (2020/2021), Platz 5 (2021/2022).

Zuletzt ein 6:1 auf Schalke und in Europa spielt man eh schon. Die Frage ist: Wo soll das noch hingehen?

Die Champions League wäre die logische Folge, wenn der Trend anhält. Ausgerechnet dieser kleine Berliner Fußballklub (geschätzter Kaderwert etwa 1 Joshua Kimmich), der schon zu DDR-Zeiten marginalisiert werden sollte, weil sich in seinem Umfeld vor allem Systemfeinde tummelten, die in der Union-Spielweise auch ein Stück Freiheit manifestiert sahen.

Erklärt diese Lust und Disziplin am Anderssein auch ihr mutiges Spiel?

Vorbild Union im Kampf gegen die Bayern

Tatsächlich habe ich schon seit ein, zwei Jahren den Verdacht, dass im direkten Vergleich kaum einer den Überbayern so selbstbewusst gegenübertritt wie Union Berlin.

Das lässt sich nicht immer an den Ergebnissen ablesen (in der vergangenen Saison gab es zwei hohe Niederlagen), aber kaum ein anderer sucht so unverhohlen die Augenhöhe zu den Bayern wie die Berliner. Sie stellen sich nie hinten rein wie Gladbach, sie verlieren während des Spiels auch nie den Glauben an sich selbst (wie zuweilen der BVB).

Vielmehr bleiben sie auch wegen ihres schnellen Umschaltspiel, selbst dann gefährlich, wenn das Spiel schon verloren scheint. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass ein Berliner Rammler sich nie geschlagen gibt.

So viel Robustheit würde man vielen Klubs in der Liga wünschen im Kampf um die Einhegung der entflohenen Bayerntiere.

