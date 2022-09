Sein goldenes Tor im Endspiel von Lissabon gegen Paris St. Germain (1:0) habe ihm "gezeigt, dass sich harte Arbeit auszahlt, dass ich meine Träume verwirklichen kann und dass ich einer der besten Spieler im wichtigsten Spiel überhaupt sein kann", meinte Coman rückblickend.

Jetzt, mit 26 Jahren, sieht sich der französische Nationalspieler "auf einem guten Weg, der Spieler zu werden, der ich sein will. Und dieses Jahr wäre ein gutes Jahr, das zu zeigen."

Die Bayern-Verantwortlichen sind voll des Lobes für den Flügelflitzer. "King ist genial", sagte Vorstandschef Oliver Kahn, "er ist absolute Weltklasse und eine Attraktion für die Fans". Für Trainer Julian Nagelsmann ist Coman "einer der besten Außenstürmer in Europa, wenn nicht mit der Beste", wie er zuletzt betonte.

Coman und Co. treten zum Start der Königsklasse am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) beim italienischen Pokalsieger Inter Mailand an. Weitere Gegner in Gruppe C sind der FC Barcelona mit dem früheren Bayern-Torgaranten Robert Lewandowski und Viktoria Pilsen.

(SID)

