Tabellenplatz fünf und die historische Chance auf das Achtelfinale der UEFA Champions League stimmen die Basis der Eintracht zurzeit glücklich. Doch den Hessen droht im Sommer der Abgang eines Leistungsträgers.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich Dortmund um Lindström bemühen und peilt eine Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers für die nächste Saison an.

Ad

Für den 22-Jährigen müsste der BVB aber tief in die Tasche greifen. Immerhin verfügt Lindström, dessen Marktwert laut "Transfermarkt.de" bei 17 Millionen Euro liegt, in Frankfurt über einen Vertrag bis Juni 2026. Daher wird mit einer Ablösesumme von knapp 30 Millionen Euro gerechnet.

Bundesliga VAR-Eklat im Topspiel: Schiedsrichter erklärt Fehlentscheidung VOR 5 STUNDEN

SGE-Coach Oliver Glasner begegnet den Gerüchten aber gelassen: "Es ist unser Wunsch, dass sie bei den größten Klubs auf dem Zettel stehen. Weil es bedeutet, dass wir erfolgreich sind", wird er von der "Bild" zitiert. "Aber ich hoffe, dass wir keinen Basar veranstalten und alle verkaufen. Unsere sportlichen Ziele müssen an oberster Stelle stehen."

Eurosport-Einschätzung: Für Dortmund ist es von elementarer Wichtigkeit, Konstanz und Qualität in die eigene Offensive zu bekommen. Lindström würde das Portfolio der Borussen daher enorm bereichern. Nichtsdestotrotz bleibt aber festzuhalten, dass sich die Eintracht in den letzten Jahren bei den Top-Mannschaften der Bundesliga etabliert hat. Der Triumph in der UEFA Europa League in der vergangenen Saison und der Erfolgslauf in der laufenden Champions-League-Saison bestätigen das. Frankfurt muss daher im kommenden Sommer keinen Ausverkauf betreiben.

Sollte Dortmund der Lindström-Coup trotzdem gelingen, könnte der BVB dem Ligarivalen gleich zweimal ordentlich zusetzen. Die Borussia plant für die nächste Saison offenbar auch mit Rechtsaußen Ansgar Knauff, der bis Juni 2023 an die Eintracht verliehen ist.

Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Auszeit in Indien: Tuchel über Chelsea-Rauswurf und seine Zukunft

Glasner-Klartext zur Aufreger-Szene: "Schiri wurde im Stich gelassen"

Bundesliga Füllkrug vor WM-Nominierung? "Weiß, auf welchen Listen ich stehe" VOR 5 STUNDEN