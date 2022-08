Der Europa-League-Sieger empfängt den Serienmeister am Freitag (ab 20:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) mit sehr viel Selbstvertrauen. "Who the fuck is Mané?", fragte der Klub-Chef in Bezug auf den Star-Zugang des Gegners frech: "Wir haben das mit einem Robert Lewandowski übrigens auch immer relativ gut geschafft."

Ins Schwärmen kommt Fischer über den Top-Transfer der Eintracht: Mario Götze, Weltmeister von 2014, sei "ein hyperanständiger, vollkommen normaler Kerl. Im Training sieht man das eine oder andere - das ist schon irre."

Ad

Das könnte Dich auch interessieren:Letzte Scherbe der Ferguson-Ära: Für ten Hag wird es knifflig

Bundesliga Rückkehr nach Krebs-OP: Baumgartl gibt Trainingscomeback VOR 2 STUNDEN

(SID)

Festnahme! Faustschlag gegen Schiedsrichterin sorgt für Skandal in Argentinien

Premier League ManUnited im Umbruch: Ten Hag macht sich die Hände schmutzig VOR 2 STUNDEN