"Ich empfahl Alphonso Davies und sie sagten mir nein. Er spiele in der MLS und sei Kanadier", führte Stoichkov im Gespräch mit "TUDN" aus und erklärte, dass man Davies das hohe Niveau in Europa nicht zugetraut habe.

Ein kurioser Fehler, wie sich bereits wenige Monate später herausstellen sollte. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic entdeckte den Außenspieler der Vancouver Whitecaps und holte ihn für zehn Millionen Euro an die Säbener Straße.

Ad

Bereits in seiner zweiten Saison spielte sich der Youngster dort ins Rampenlicht und avancierte zur Stammkraft. Beim Triple-Triumph der Bayern 2019/20 wurde Davies eine gewichtige Rolle zuteil und spielte in der Champions League groß auf - so auch im Viertelfinale gegen Barcelona (8:2).

Bundesliga "Müssen Kurswechsel vornehmen": Hamann geht mit BVB hart ins Gericht VOR EINER STUNDE

Heute hat der 21-Jährige laut "Transfermarkt.de" einen Marktwert von 70 Millionen Euro und steht beim deutschen Rekordmeister bis Juni 2025 unter Vertrag.

Das könnte Dich auch interessieren: Mané hängt in der Luft: Ein Alleskönner, dem die Arroganz fehlt

Kleinherne kritisiert: "So kommt kein fairer Wettbewerb zustande"

Champions League Mané hängt in der Luft: Ein Alleskönner, dem die Arroganz fehlt VOR 4 STUNDEN