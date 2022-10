"Wir müssen schauen. Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 5:2 (1:1) im DFB-Pokal beim FC Augsburg

Dort hatte Choupo-Moting mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug des Rekordsiegers. Zuvor trumpfte der 33-Jährige im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg (5:0) auf. In beiden Partien kam er auf insgesamt 150 Spielminuten - fast so viele, wie in den vorausgegangenen 15 Spielen der Saison (167 Minuten).

Ad

"Choupo hat es wieder sehr gut gemacht, wie gegen Freiburg. Er hat seine Trainingsleistung fortgesetzt, was nicht so leicht ist", lobte Nagelsmann: "Wir sind sehr froh, dass er bei uns im Kader ist."

La Liga Brisanter Bericht: Spieler-Aufstand gegen Xavi bei Barcelona? VOR EINER STUNDE

Allerdings läuft der Vertrag des Angreifers im Sommer aus. "Lassen wir Choupo jetzt mal ein bisschen spielen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dazu: "Er macht das sehr gut, wir wissen, was wir an ihm haben - und er, was er an uns hat."

Das könnte Dich auch interessieren:Vor Abpfiff in die Kabine: Großer Wirbel um Ronaldo

(SID)

Nagelsmann lobt Bayern-Stars: Das war der Schlüssel in Augsburg

DFB-Pokal Drei Dinge, die beim Bayern-Sieg auffielen: Ein müder Münchner hadert VOR 9 STUNDEN