Denn Hainers Fazit der Verpflichtungen der letzten Wochen fällt sehr positiv aus: "Wir haben jetzt den Kader gebaut für die nächsten Jahre, nicht nur für die nächste Saison", sagte der 68-Jährige. "In der Zukunft muss man dann gucken, wie man Ergänzungen bekommt. Natürlich ist es ein großer Umbruch, aber den Stamm haben wir beieinander behalten und mit Spielern ergänzt, bei denen wir glauben, dass wir sie auch brauchen."

Man habe diesmal einen frühzeitig aufgestellten Transferplan umgesetzt: "Späte Transfers" seien nicht immer ideal gewesen, daher habe der FC Bayern "diesmal vor der Welle sein" wollen und sei nun vor Saisonstart voll auf Kurs. "Wir haben exzellente Spieler und ich bin sehr zufrieden mit dem Kader."

Unverständnis zeigte er hingegen bezüglich der Kritik von Robert Lewandowski am FC Bayern: "Robert war der, der das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er sich vorstellen kann, den FC Bayern zu verlassen, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hatte. Nach einigen Wochen hat er das bekommen, was er wollte. Wir haben in der Zwischenzeit adäquaten Ersatz geholt und auch eine ordentliche Menge an Geld bekommen, die wir in die Zukunft investieren können. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Robert jetzt nochmal nachtritt. Wir alle sollten uns jetzt auf Fußball konzentrieren und dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Jeder hat bekommen, was er wollte."