"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender und Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn.

Hasan Salihamidzic ergänzte: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm." Er habe am Freitag und Samstag "mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich. Manuel wird jede Unterstützung erhalten. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen. Ich wünsche ihm alles Gute, er kann sich auf den FC Bayern verlassen", so der Sportvorstand.

Auch Bundestrainer Hansi Flick sprach sein Mitgefühl aus: "Das ist eine ganz bittere Nachricht zum Jahresende. Wir sind froh, dass die Operation gut verlaufen ist und wünschen Manu eine gute und schnelle Genesung. Das ist aktuell das Wichtigste." Neuer war mit der DFB-Auswahl bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde gescheitert. Vor dem Turnier fiel er aufgrund einer Schulterverletzung einige Wochen aus.

Bei den Bayern wird er nun durch Sven Ulreich (34) ersetzt. Bayern-Star Neuer steht damit auch in den Champions-League-Schlagerspielen gegen Paris St. Germain nicht zur Verfügung.

Manuel Neuers Erklärung im Wortlaut

"Hey Leute, was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können… Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist. Passt auf euch auf!"

(SID)

