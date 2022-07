Ein Geheimnis war es längst nicht mehr, aber nun ist es auch offiziell: Der FC Bayern geht eine teure Wette auf die Zukunft ein.

Tel kommt kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes, und auf den ersten Blick ist der fünfte Neuzugang der Münchner kein Schnäppchen: 20 Millionen Euro beträgt die feste Ablösesumme, sie kann auf 28,5 Millionen Euro anwachsen.

Viel Geld für einen Teenager, der in der Ligue 1 bisher gerade mal sieben Kurzeinsätze aufweisen kann.

Beim FC Bayern aber sind sie begeistert. "Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer", sagte der zufriedene Sportvorstand Hasan Salihamidzic und ergänzte: "Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen."

Lewandowski-Ersatz? Nagelsmann steigt auf die Bremse

Die Erwartungen an Tel hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits am Wochenende ziemlich offen formuliert.

Nein, der junge Mann sei kein "Eins-zu-eins-Ersatz" für Robert Lewandowski, das könne er schon wegen seines Alters nicht sein. Er habe aber "die Vision", ergänzte er, "dass er eines Tages 40 Tore schießt. Aber wenn er in dieser Saison zehn Tore schießt, wären wir sehr glücklich."

Seine Qualitäten als Torjäger hat immerhin schon in den französischen Junioren-Nationalmannschaften unter Beweis: In der U18 traf er in sechs Spielen fünf Mal, in der U17, die er im Mai als Kapitän zum EM-Titel führte, erzielte er in neun Partien ebenfalls fünf Tore. "Wir sind alle überzeugt, dass er eine große Karriere vor sich hat und unserer Mannschaft helfen wird", sagte Salihamidzic.

Kaum Erfahrung, viel Potenzial: Tel komplettiert Neuzugangs-Quintett

Tel ist der fünfte Neue nach Sadio Mane (32 Millionen plus bis zu 9 Millionen Euro), Matthijs de Ligt (67+10), Ryan Gravenberch (18,5+5,5+Beteiligung bei Weiterverkauf) und Noussair Mazraoui (ablösefrei) - und er passt ins Konzept der Bayern: "Wir suchen junge Spieler, die wir zu Weltklassespielern entwickeln können, und er könnte einer dieser Spieler sein", sagte Nagelsmann.

Wie oft Tel spielen wird, bleibt abzuwarten: Im Angriff stehen für Mane, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman und Jamal Musiala eher zu wenig Plätze zur Verfügung - zudem sind auch Eric Maxim Choupo-Moting und Joshua Zirkzee noch im Kader. Tel lässt sich davon erst mal nicht beirren: "Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung und werde für diesen Klub alles geben."

(SID)

