"Es ist unglaubliche Offensivkraft da und unglaubliches Potenzial", sagte Lahm. Allerdings hätten die Spieler Probleme, Lösungen im Spiel zu finden, weil das Rollenverständnis aktuell fehle.

Lahm machte dies am Beispiel Sadio Mané fest. Der Neuzugang, der nach gutem Start in den letzten Spielen abtauchte, habe "ohne Frage Qualität", seine Rolle im Bayernspiel aber noch nicht gefunden.

Die Rollen seien aber auch in der Defensive nicht klar verteilt. Hier kam Lahm vor allem auf Joshua Kimmich zu sprechen. Auch wenn er die Kritik von Markus Babbel ("Kimmich turnt überall rum, nur nicht da, wo er spielen sollte") zu hart findet, kritisierte Lahm Kimmichs fehlende Balance im Spiel.

Bayern-Star Pavard spricht offen über Depressionen in der Pandemie

"Joshua ist ein offensiver Spieler, der seine Position offensiv begreift", sagte er. "Aber er muss ein bisschen an der Denkweise arbeiten, einen Tick defensiver denken. Dann kann er ohne Probleme auf der Sechs spielen. Am Defensivzweikampf kann man noch ein bisschen arbeiten. Die Frage ist dann, ob man die Offensivstärke rausnimmt."

Nach zuletzt vier Bundesligaspielen ohne Sieg steht der FC Bayern in der Tabelle nur auf Rang fünf mit fünf Punkten Rückstand auf Union Berlin. Nach der Länderspielpause empfangen die Münchner am Freitag Bayer Leverkusen in der Allianz Arena (ab 20:30 Uhr im Liveticker ).