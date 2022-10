Nach dem 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona sah Bayern-Coach Julian Nagelsmann gegen zuletzt formstarke Mainzer keinen Grund, seine Startelf zu verändern - mit Manuel Neuer (Schulterprobleme), Leroy Sané (Muskelverletzung) Thomas Müller (Hüftprobleme) fehlten den Münchenern drei Stammkräfte.

Ungeachtet der Ausfälle legte der FC Bayern gegen tief stehende Mainzer los wie die Feuerwehr und lenkte das Spiel bereits nach wenigen Minuten in die gewünschten Bahnen. Eric-Maxim Choupo-Moting ließ vor dem Strafraum für Serge Gnabry prallen, der anschließend links im Strafraum Sadio Mané in Szene setzte und entschlossen durchlief. Am Fünfer bekam Gnabry den Ball erneut perfekt in den Fuß serviert und vollendete aus kurzer Distanz zur frühen Bayern-Führung (5.).

Nach knapp einer halben Stunde baute Jamal Musiala mit seinem siebten Saisontor die Bayern-Führung aus. Der Youngster spielte zunächst Doppelpass mit Wandspieler Choupo-Moting und versenkte die Kugel anschließend aus 17 Metern präzise links unten zum 2:0 (28.). Kurz darauf hatten die Mainzer großes Pech als binnen weniger Sekunden erst Jonathan Burkardt die Unterkante der Latte und dann Jae-Sung Lee im Nachschuss den Pfosten traf (32.).

Kurz vor der Pause sorgten dann beide Mannschaften mit zwei verschossenen Elfmetern für Aufsehen - mit einem entscheidenden Unterschied: Sadio Mané stellte nach seinem schwach getretenen Strafstoß per Nachschuss auf 3:0 (43.), Jonathan Burkardts Elfmeter lenkte Neuer-Vertreter Sven Ulreich kurz darauf über die Latte (45.+3). Die folgende Ecke sollte den Mainzern aber doch noch das ersehnte Tor bringen: Aarón Martins Hereingabe verlängerte Silvan Widmer am ersten Pfosten entschlossen per Kopf in die lange Ecke (45.+4).

Nach einer kurzen Mainzer Drangphase nach Wiederbeginn stellte die Bayern in Person von Leon Goretzka den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Nach Flanke des spielfreudigen Mané traf der Mittelfeldmann mit einem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz zum 4:1 (58.). Musiala verpasste mit einem Lattentreffer zunächst noch ein höheres Ergebnis (64.), ehe der eingewechselte Mathys Tel in der Schlussphase mit einem leicht abgefälschten Distanzschuss für das fünfte Bayern-Tor sorgte (79.).

Kurz vor Schluss verteilten die Bayern noch ein Tor-Geschenk an die Gäste: Ulreich spielte einen unbedrängten Fehlpass in die Füße von Delano Burgzorg, der fein mit der Sohle für Marcus Ingvartsen liegen ließ und Mainz somit nochmal verkürzen konnte (82.). Für den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand sorgte Choupo-Moting, der nach Doppelpass mit Kingsley Coman aus kurzer Distanz mühelos einschob.

Die Stimmen:

Leon Goretzka (FC Bayern): "Ein hochverdienter Sieg von uns. Es war unser großes Ziel, dass wir uns bei vielen englischen Wochen in einen Flow spielen. Das haben wir uns hart erarbeitet."

Serge Gnabry (FC Bayern): "Die ganze Woche war sehr zufriedenstellend für uns. Wir haben eine gute Energie auf dem Platz. Jeder weiß, wo der andere steht, das fühlt sich gerade sehr sicher an."

Silvan Widmer (Mainz 05): "Das war keine gute Leistung von uns. Wir haben heute im Verbund sehr schlecht verteidigt und es den Bayern zu einfach gemacht."

Martin Schmidt (Sportirektor Mainz 05): "Das ist eine deftige Klatsche, 6:2 ist sehr hoch. Wir waren in der Defensive nicht gut und haben uns oft über außen übertölpeln lassen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Gnabry immer besser in Fahrt

Bayern-Angreifer Serge Gnabry kommt nach mehrwöchigem Formtief seiner gewünschten WM-Form immer näher. Nach einem starken Auftritt inklusive zweier Assists unter der Woche gegen Barcelona glänzte Gnabry gegen Mainz wieder als Torschütze. Mit seiner Dynamik initiierte der Flügelspieler, so wie bei seinem Führungstor, vom rechten Flügel ausgehend immer wieder dynamische Angriffe und zog so den dicht gestaffelten Mainzer Abwehrblock auseinander.

Hinter dem überragenden Mané war Gnabry bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde auffälligster Münchner. Neben einer starken Passquote von 88 Prozent spielte der Offensivmann zwei Großchancen der Münchener heraus.

Die Statistik: 6

Der FC Bayern hat seine vergangenen sechs Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz 05 allesamt gewonnen. Zudem blieben die Bayern in den 33 Bundesliga-Duellen gegen Mainz nur ein einziges Mal ohne eigenen Treffer - bei einem 0:0 zu Hause im April 2012.

