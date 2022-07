"Ich kenne den genauen Preis nicht, es ist aber sehr schwer für Bayern", sagte Nagelsmann im Rahmen der USA-Reise des deutschen Rekordmeisters. Dennoch wollte der Bayern-Coach einen Transfer nicht vollkommen ausschließen: "Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert."

Auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hatte sich in der vergangenen Woche gegenüber der "Bild" kryptisch hinsichtlich eines möglichen Wechsels des Spurs-Angreifers geäußert. "Er ist bei Tottenham unter Vertrag. Klar, ein absoluter Top-Stürmer, aber das ist doch alles Zukunftsmusik", sagte der ehemalige Weltklasse-Torhüter.

Denn: In diesem Sommer wäre der Transfer für den Deutschen Meister wohl nicht zu stemmen. Der englische Nationalspieler steht bei den Londonern noch bis 2024 unter Vertrag. Zudem haben die Bayern in diesem Sommer bereits etliche Millionen in neue Spieler investiert.

Nagelsmann lobt Kane

Kane könnte diese Lücke an der Isar schließen. "Er hat einen sehr starken Körper, gute Füße, einen guten Kopfball. Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht", analysierte Nagelsmann und lobte ihn als "einen der zwei oder drei Mittelstürmer, die diese Position wirklich spielen können."

Der Angreifer durchlief bei den Spurs alle Jugendmannschaften und läuft seit 2013 ununterbrochen für die Lilywhites auf. In 282 Begegnungen in der Premier League erzielte er 183 Treffer und bereitete 47 weitere Tore vor.

Beeindruckend ist insbesondere die Champions-League-Statistik des Engländers, der in 23 Spielen in der Königsklasse an 22 Toren direkt beteiligt war.

Es ist durchaus denkbar, dass Kane trotz des hohen Preises künftig für die Münchner auf Torejagd geht. Das klare und offensive Lob der Bayern ist ein deutliches Signal. Und auch der 28-Jährige kann sich nach "Bild"-Informationen einen Wechsel an die Isar vorstellen.

