"Keiner in meinem Team mochte dieses Kanarienvogel-Trikot. Jeder war froh, als das Jersey eingestaubt wurde", hatte der frühere Bayern-Verteidiger Thomas Helmer im zurückliegenden Januar bei Instagram verraten. Trotz der Abneigung gegen das Design feierten die Münchner 1993/1994 die Deutsche Meisterschaft.

"Heute sehe ich es lockerer", fügte Helmer an - und hatte schon damals eine Vorahnung: "Es hat sogar fast schon Ugly-Kult-Potenzial." Auch für den FC Arsenal, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin hat der deutsche Sportartikelhersteller Retro-Shirts im selben Stil konzipiert.

Die Fans des FC Bayern müssen sich also nicht erneut an ausgefallene Farben gewöhnen. Schon zwei Wochen war die Mannschaft um Joshua Kimmich beim Pokalspiel in Augsburg (5:2) in einem Sondertrikot aufgelaufen, womit das 50-jährige Jubiläum des Olympiastadions gefeiert wurde