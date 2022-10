Was für ein Spektakel im Signal Iduna Park!

Nachdem sich die meisten Zuschauer bereits mit einer Niederlage des BVB gegen den FC Bayern abgefunden hatten, schlug zunächst Youssoufa Moukoko zu (74.), Anthony Modeste setzte den dramatischen Schlusspunkt zum 2:2.

Der Frust war beim deutschen Rekordmeister nach einer hergeschenkten Zwei-Tore-Führung verständlicherweise groß, Dortmund feierte das Remis hingegen wie einen Sieg.

Nationale wie internationale Medien schossen sich im Anschluss auf die Münchner ein.

Die Pressestimmen zum Spitzenspiel:

DEUTSCHLAND

Bild-Zeitung: "Schwere Zeiten für Bayern – der BVB gewinnt 2:2, Glückwunsch. Die Dortmunder haben das Naturgesetz ausgehebelt, dass sie immer gegen die Bayern verlieren. Sie haben nicht mehr mit vollen Hosen vor den roten Riesen gestanden. Sie haben in einem Gift- und Galle-Gipfel dagegen gehalten. Dass ausgerechnet Modeste, vorher als Verstolperer verlacht, den Last-minute-Ausgleich schafft – schönste Fußball-Ironie."

Sport1: "BVB-Wahnsinn! Modeste schockt Bayern - Borussia Dortmund vermasselt dem FC Bayern dank Anthony Modeste in letzter Sekunde den sicher geglaubten Sieg. Vorher vergibt der Matchwinner eine Mega-Chance. Bellingham hat Glück, Davies muss ins Krankenhaus."

Kicker: "Klasse und Explosion der Emotionen: Topspiel bringt Spaß am Fußball zurück"

Der Spiegel: "Die Dussel-Bayern - Zum wiederholten Mal haben die Münchner einen sicher geglaubten Erfolg aus den Händen gegeben. Dass dies gegen limitierte Dortmunder geschah, muss bei den Bayern für Alarmstimmung sorgen. Oliver Kahn rastete aus."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Das Spitzenspiel, das die Liga verdient hat - Vom 2:2 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München bleiben die Foul- und nicht die Fußballaktionen im Gedächtnis. Das verrät viel über das Befinden der Bundesliga."

Süddeutsche Zeitung: "Wer sorgt fürs späte Fußballfest? Durch ein Tor in der 95. Minute gelingt dem BVB der Ausgleich gegen den FC Bayern. Anthony Modeste ist nach einem Auf und Ab der Gefühle der Mann des Tages - Bayern-Trainer Nagelsmann überrascht mit seiner Spielanalyse."

Spox: "Irre! Modeste rettet spätes Dortmunder Remis im Spitzenspiel"

Die Zeit: "Wer gibt Olli Kahn den Rest? Anthony Modeste!"

SPANIEN

AS: "Schwarz-gelbes Epos rettet einen Punkt gegen die Bayern"

Marca: "Dortmund besteht gegen Bayern mit einem Modeste-Tor in der 95."

Mundo Deportivo: "Dortmund vermenschlicht Bayern in der 95. Minute im "Klassiker"-Wahnsinn"

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Bayern, was machst Du? Sie gehen 2:0 in Führung, lassen sich ablenken – und Dortmund gleicht in der 95. aus"

Corriere dello Sport: "Borussia, was für ein Comeback gegen Bayern"

Tuttomercatoweb: "2:2 im Klassiker: Dortmunder Comeback gegen Bayern in letzter Sekunde"

ÖSTERREICH

Krone: "Anthony Modeste: Vom Chancentod zum Clasico-Helden"

Der Standard: "Bayern geben in Dortmund Sieg aus der Hand"

Kleine Zeitung: "90.+4! Anthony Modeste köpfelt Dortmund zum Punkt gegen die Bayern"

SCHWEIZ

Blick: "Bayern vergeigt Sieg beim BVB in letzter Sekunde"

