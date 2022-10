Die 107. Bundesligaausgabe des deutschen Klassikers zwischen dem BVB und Bayern startete mit einer von beiden Seiten intensiv geführten Anfangsphase und war von zahlreichen hart geführten Duellen im Mittelfeld geprägt.

Nach drei frühen Gelben Karten gegen Marcel Sabitzer (2.), Matthijs de Ligt (11.) und Jude Bellingham (14.) war es der BVB, der durch Donyell Malens abgefälschten Schuss nach einer spielerisch zähen Anfangsphase den ersten Abschluss der Partie verbuchte (21.).

Ad

Nach einer halben Stunde musste dann Bayern-Torhüter Manuel Neuer auch zum ersten Mal eingreifen, als er bei einem satten Guerreiro-Schuss zur Stelle war (30.).

Bundesliga Davies im Krankenhaus! Nagelsmann fordert Rot für Bellingham, Aytekin verblüfft VOR EINER STUNDE

Kurz darauf schlugen dann die bis dato offensiv unsichtbaren Bayern mit ihrem ersten Schuss aufs Tor eiskalt zu. Jamal Musiala wurde im Strafraum nicht entscheidend attackiert und bediente mit Übersicht Leon Goretzka im Rückraum. Dessen trockener Flachschuss aus 18 Metern landete unhaltbar zu Bayern-Führung im Netz (33.).

Weil Malen drei Minuten später aus zehn Metern an Neuer scheiterte (36.), ging es mit der knappen Münchener Führung in die Halbzeit - allerdings nicht mehr in Vollbesetzung: Alphonso Davies hatte kurz zuvor den Fuß von Bellingham ins Gesicht bekommen und wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gefahren.

Für ihn kam nach der Pause Josip Stanisic ins Spiel - Joshua Kimmich für Sabitzer und Kingsley Coman für Serge Gnabry komplettierten einen Dreierwechsel auf Bayern-Seite.

Der BVB kam mit einem gefährlichen Distanzschuss des eingewechselten Marius Wolf besser aus der Kabine (47.), das Tor aber machten einmal mehr die Bayern: Kimmichs Zuspiel leitete Musiala vor dem Strafraum auf Leroy Sané weiter, der aus 22 Metern wuchtig abzog. BVB-Torwart Alexander Meyer war eigentlich früh genug im Eck und dennoch sprang der Ball von seiner Hand zum 2:0 in den linken Winkel (53.).

Kurz darauf musste bei Bayern auch Innenverteidiger Matthijs de Ligt mit einer Adduktorenverletzung vom Feld - was die Münchner destabilisierte.

Die Borussia kam so zu Beginn der Schlussphase zum Anschlusstreffer. Youssoufa Moukoko bediente den kurz zuvor eingewechselten Anthony Modeste, der wieder den durchgelaufenen Moukoko fand. Dessen Schuss aus 13 Metern landete unhaltbar links im Netz (74.) - 1:2.

Das Stadion hatte in der 83. Minute den Torschrei erneut auf den Lippen, aber Modeste ließ aus kürzester Distanz die große Ausgleichschance kläglich liegen (83.). Ungeachtet dessen warf der BVB in den Schlussminuten alles nach vorne und befand sich dabei in Überzahl, weil Coman noch Gelb-Rot sah (90.).

Und der Mut sollte sich auszahlen: Mit dem letzten Angriff des Spiels fand Adeyemi Nico Schlotterbeck, der die Kugel an der Grundlinie stark unter Kontrolle und hoch an den langen Pfosten brachte. Dort stand Modeste goldrichtig und köpfte die Kugel zum viel umjubelten 2:2-Endstand über die Linie (90.+5).

Die Stimmen:

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir brauchen jeden Einzelnen, das hat heute den Ausschlag gegeben. Ich habe mich gefreut bei dem Tor zum 2:2. Es war eine sehr emotionale Woche für uns. Wir haben uns den Punkt als Team verdient, weil wir am Ende nochmal alles nach vorne geworfen haben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es ist am Ende ein gerechtes Ergebnis. Wir haben nach dem 2:0 verpasst, den Sack zuzumachen. Es tut natürlich weh, weil der Ausgleich so spät gefallen ist, aber es war nicht unverdient."

Anthony Modeste (Borussia Dortmund): "Es kann immer passieren, dass man eine große Chance gemacht. Ich bin sehr glücklich, dass ich am Ende noch den Ausgleich machen konnte. Das war sehr wichtig für mich und die Fans."

Niklas Süle (Borussia Dortmund): "Wir standen in der ersten Hälfte sehr gut und haben kaum etwas zugelassen. Wir wussten, dass wir heute durch den Dreck gehen mussten, wenn wir hier etwas holen wollen."

Leon Goretzka (FC Bayern): "Wir haben unsere vielen Chancen in der zweiten Hälfte nicht genutzt. Dann muss man das 2:0 aber mit allen bis zum Ende verteidigen und das haben wir heute nicht gemacht. Es nervt natürlich und regt uns sehr auf. Das passiert uns in letzter Zeit ein bisschen zu oft."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ungewohnter Bayern-Einbruch

Dass der FC Bayern eine 2:0-Führung noch aus der Hand gibt, sieht man nicht allzu häufig. Gegen den BVB ließ die Nagelsmann-Elf zum Schluss Angriffswelle um Angriffswelle der Schwarz-Gelben über sich ergehen und konnte in den Schlussminuten der Wucht der Borussia nur wenig entgegensetzen. Teils lag dies daran, dass Coman seiner Mannschaft mit der Gelb-Roten Karte in der 90. Minute eine Bärendienst erwies.

Teils zogen sich die Bayern wie das Kaninchen vor der Schlange aber auch bis an den eigenen Strafraum zurück, übte keinerleit Druck mehr auf den Ballführenden aus und wartete förmlich auf das zweite Gegentor. Auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Abwehrchef de Ligt trug ihren Teil zum Bayern-Einbruch bei.

Die Statistik: 17

Youssoufa Moukoko ist der jüngste Torschütze im Klassiker zwischen Dortmund und Bayern (17 Jahre, 322 Tage) - er löst damit Dortmunds Lars Ricken ab (1995 im Alter von 18 Jahren und 286 Tagen).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hartes Urteil zum Mané-Deal: "Das schlechteste Geschäft aller Zeiten"

Auf Deutsch: Alonso freut sich über ersten Bundesliga-Sieg als Trainer

Bundesliga Aufstellungen BVB vs. Bayern: Moukoko darf ran - Kimmich auf der Bank VOR 4 STUNDEN