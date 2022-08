Am ersten Spieltag hatte der BVB bereits Bayer 04 Leverkusen 1:0 besiegt, durch den zweiten Erfolg übernahmen die Schwarz-Gelben zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

Unter der Woche wurde dann zudem der Transfer von Anthony Modeste bekannt gegeben, der aus Köln zum BVB kam.

Entsprechend groß war und ist die Euphorie in Dortmund.

Durch das 3:1 in Freiburg krönte Dortmund seinen formidablen Saisonstart,

Die Reaktionen zu Freiburg - Dortmund

Matthias Ginter (SC Freiburg): "Es ist extrem bitter. Wir haben in der ersten Halbzeit viel investiert und sind verdient in Führung gegangen. Am Ende hat man dann aber die Qualität der Dortmunder gesehen. Zum Schluss können wir uns von dem guten Spiel nichts kaufen."

Nico Schlotterbeck (BVB): "Wir sind gut reingekommen und dann passiert das 1:0 gegen uns. Dann hatten die Freiburger eine Drangphase mit sieben und acht Ecken. Die zweite Halbzeit war dann sehr zerfahren bis zum Fehler von Flekken. Man muss sagen, bis zum 1:1 waren die Freiburger besser, sie haben uns alles abverlangt."

... zur Rückkehr nach Freiburg: "Es war ein spezielles Gefühl für mich. Die Anspannung vor dem Spiel war sehr groß. Matthias Sammer hat mir aber gesagt ruhig zu spielen und dann rocken wir das."

... über das Abwehr-Duo mit Hummels: "Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir hätten hier heute auch zwei drei Tore kassieren können. Wir müssen als Mannschaft besser verteidigen - offensiv haben wir eine brutale Qualität."

Anthony Modeste (BVB): "Es war ein verrücktes Spiel, wir sind nicht so gut reingekommen, aber haben an uns geglaubt und dann gewonnen."

... zur Premiere im BVB-Dress: "Es war eine gute Premiere, nur leider ohne Tor."

... über die neue Mannschaft: "Hier haben wir eine geile Mannschaft und sie hat mich gut angenommen."

... über den Wechsel nach Dortmund: "Ich stehe hinter meiner Entscheidung und wenn die Möglichkeit da ist Champions League zu spielen und Titel zu Gewinnen dann muss man sie nutzen."

Michael Gregoritsch (Freiburg): "Es passt einfach gut. Die Mannschaft ist gut und dann ist es auch einfacher als Stürmer."

Edin Terzic (Coach BVB) zur Einwechslung von Jamie Bynoe-Gitten: "Wir haben uns für die Qualität von Jamie entscheiden. Er hat das Spiel gut belebt und die Fähigkeiten ein Spiel zu entscheiden. Es ist ein Game Changer. Ein Spieler, der den Unterschied ausmacht."

Christian Streich (Coach Freiburg): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, ich bin zufrieden. Am Ende haben wir verloren, das ist schade. Dass jetzt Lob kommt, bringt dir nichts. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Es bringt nichts zu denken, dass wir unglücklich verloren haben."

