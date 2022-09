Die Dominanz des Saisonstarts ist längst verpufft, zum dritten Mal in Folge musste der FC Bayern die Punkte teilen . Nicht nur an der Säbener Straße stellt man sich die Frage nach der Ursache für die überraschenden Punktverluste.

"Das kann ein Ausrutscher gewesen sein, ich möchte hier nicht schwarzmalen", so Salihamidzic. "Wir sind noch in der Findungsphase mit diesem Kader."

Mit einem Kader, der beinahe den Wunschvorstellungen von Trainer Julian Nagelsmann entspricht. Einem Kader, der in der Offensive mit gewichtigen Namen wie Sadio Mané, Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Thomas Müller im August einen Hauch von Unbesiegbarkeit verspühren ließ. Nun aber "fehlen uns vier Punkte", rechnete Salihamidzic vor.

Denn nach den bisherigen sechs Spieltagen (drei Siege, drei Unentschieden) scheinen die "Super-Bayern" jedoch ein Luxusproblem zu haben. "Da ist der Trainer gefragt, mit vielen Gesprächen die richtige Mischung zu finden", erklärte Salihamidzic weiter.

Er forderte Geduld mit dem FCB-Coach: "Julian ist noch auf der Suche nach seinem Stil. Einen solchen Kader hat er noch nicht gehabt. Es ist ein Lernprozess, auch für ihn. Wir sind hier bei Bayern München, das ist nicht so einfach. Wir haben so viele Spieler, die von Anfang an spielen können, deswegen sind die Gespräche so wichtig."

Die Rotation gegen den VfB verteidigte er: "Vielleicht war es zu viel, aber hätten wir gewonnen, hätte keiner darüber geredet. Barcelona hat auch Spieler geschont, die haben aber 4:0 gewonnen. Wir hatten über die Rotation gesprochen und wir wussten, dass es vielleicht nicht so laufen wird. Wir hatten viele Situationen, die wir besser hätten ausspielen müssen. Es war Sand im Getriebe, aber die Spieler brauchen alle ihre Einsatzzeiten."

Effenberg: "Hätte sich bei Hitzfeld keiner getraut"

"Nicht jeder kann spielen, jetzt muss der Trainer herausfinden, wie er rotiert und seine Mannschaft zusammenstellt", erläuterte der 45-Jährige weiter.

Die Zufriedenheit der Spieler stehe in München an erster Stelle - auch auf Kosten von Punkten. "Wir spielen lieber mal Unentschieden, als unzufriedene Spieler zu haben", ließ Salihamidzic wissen.

Stefan Effenberg pflichtete seinem ehemaligen Teamkollegen bei und unterstrich die Wichtigkeit der Kommunikation zwischen Trainer Nagelsmann und dessen Spielern. "Das ist die größte Herausforderung für einen jungen Trainer. Er hat nicht die Erfahrung eines Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld. Das muss er noch lernen", so Effenberg.

Trotz des großen Konkurrenzkampfes sollten unzufriedene Spieler ihre Gedanken für sich behalten und den Trainer nicht öffentlich unter Druck setzen, erklärte der 54-Jährige hinsichtlich der jüngsten Startelf-Forderungen von Leon Goretzka. "Das hätte sich bei Hitzfeld keiner getraut", unterstrich Effenberg.

Nagelsmann warnt: "Macht keinen Sinn, scheiße zu spielen"

