Nach der Verpflichtung von Aurélien Tchouaméni könnte Bellingham der nächste Coup für Los Blancos werden. Das Mittelfeld um Kroos, Modric und Casemiro ließ in der abgelaufenen Spielzeit zwar seine Klasse aufblitzen, am namhaften Trio nagt jedoch der Zahn der Zeit.

Daher will Real-Präsident Florentino Pérez möglichst auf dem Transfermarkt nachlegen und für einen fließenden Umbruch in der Zentrale der Madrilenen vorsorgen.

Neben Tchouaméni, der sich jüngst für eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro Real Madrid anschloss, steht auch Eduardo Camavinga im Scheinwerferlicht der Zukunft. Der Franzose konnte sich bereits in der vergangenen Saison im Santiago Bernabéu beweisen und verwies auf sein großes Potenzial.

Bellingham könnte das letzte Puzzleteil in der Zukunftsfrage von Reals Mittelfeld sein - und gleichzeitig ein sehr teures. Wie die "Daily Mail" weiter ausführt, beläuft sich eine mögliche Ablösesumme Bellinghams auf zwischen 90 und 100 Millionen Euro. Der Vertrag des Engländers läuft bis 2025 und verfügt über keine Ausstiegsklausel.

Konkurrenz für Real Madrid: Liverpool und Chelsea an Bellingham dran

Die Königlichen seien im Bellingham-Poker nicht die einzigen Interessenten. Neben Real sollen auch Liverpool und Chelsea ihre Fühler nach dem 18-Jährigen ausstrecken.

Borussia Dortmund hält in einem möglichen Wettbieten alle Trümpfe in der eigenen Hand. Angesichts der fehlenden Ausstiegsklausel sind die Borussen nicht gezwungen, ihren Starspieler im kommenden Sommer abzugeben.

Eurosport-Einschätzung: Real Madrid setzt alles daran, seine Übermacht im Mittelfeld in den nächsten Spielzeiten fortzusetzen. Kroos, Modric und Casemiro bildeten über Jahre hinweg ein erfolgreiches Trio, welches in Europa seinesgleichen suchte. Bellingham würde dabei ein wichtiges Puzzleteil darstellen, welches sich Pérez so einiges kosten lassen dürfte.

Grundsätzlich liegt ein Wechsel im Sommer 2023 im Bereich des Möglichen. Besonders bei Klubs wie Real Madrid, Liverpool und Chelsea überwiegt in den Verhandlungen die Strahlkraft der Vereine. Angesichts der Perspektive auf einen Stammplatz und der Geschichte des Vereins befindet sich Real Madrid wohl in der Pole Position.

Transferwahrscheinlichkeit: 35 Prozent

