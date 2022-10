SC Freiburg - Werder Bremen: Heimsieg für SCF gegen dezimierten SVW - Freiburger bleiben in Tabelle vorne dran

Der SC Freiburg hält mit einem Heimsieg gegen SV Werder Bremen auch am 11. Spieltag Anschluss an die Tabellenspitze der Bundesliga. Mit dem 2:0 (0:0) gegen die Hanseaten klettern die Breisgauer wieder auf Rang drei, direkt hinter dem FC Bayern München. Lukas Kübler brachte die Gastgeber in der 56. Minute in Führung, Vincenzo Grifo sorgte mit einem Elfmetertor in der 80. für die Entscheidung.