Die Genesung von Hernández verlaufe "vollkommen problemlos" und alles sei "in Ordnung", ergänzte die Beratungsagentur "VIP Consulting" in ihrem Statement, das auch auf Instagram geteilt wurde.

"Sport1" hatte zuvor berichtet, dass der Verteidiger nach seinem Muskelbündelriss nicht wie ursprünglich gedacht vier bis sechs Wochen, sondern bis November ausfallen werde.

Damit könnte Hernández nicht nur die verbleibenden Spiele der Münchener verpassen. Auch der WM-Start mit der französischen Nationalmannschaft (22. November gegen Australien) wäre damit noch nicht sicher.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft sei hingegen nicht in Gefahr. Sowohl der Spieler als auch der deutsche Rekordmeister seien optimistisch, dass Hernández in Katar dabei sein kann.

Nagelsmann macht Andeutungen zu Comeback

Der 26-Jährige verletzte sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:0) am 13. September und fällt seither aus. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hatte zuletzt angedeutet, dass sich ein Comeback von Hernández noch etwas verzögern könne.

"Bei Luci wird es noch etwas dauern, die Bildgebung war nicht so überragend, es ist eine blöde Stelle, wo der Heilungsverlauf etwas dauert", meinte der Münchener Trainer. Die Zeit wird zeigen, wann der Bayern-Star tatsächlich zurückkehrt.

