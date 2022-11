"Ich nehme das, was ich bekomme, und versuche, mich zu verbessern", ergänzte der Stürmer im Anschluss an den 6:1 (4:1)-Sieg gegen Werder Bremen am Dienstagabend.

Die Münchner hatten im Sommer 20 Millionen Euro für Tel an Stade Rennes überwiesen. Sein seinem Wechsel stand der französische U19-Nationalspieler zwölf Mal für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz, in zwei Spielen sogar von Beginn an.

In insgesamt 347 Einsatzminuten erzielte Tel zudem vier Tore, so auch beim Kantersieg gegen Bremen, als er in der 85. Minute zum Endstand traf.

In der Champions League setzte Trainer Julian Nagelsmann den 17-Jährigen ebenfalls in vier Spielen ein, darunter im Hinspiel gegen den FC Barcelona (2:0) und im Rückspiel gegen Inter Mailand (2:0). Auf ein Tor in der Königklasse wartet Tel aber noch.

Genügend Zeit hat der Youngster für dieses Ziel auf jeden Fall. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2025.

