"Ja, wir haben Interesse an Max Eberl und ja, wir haben erste Gespräche geführt", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff der "Bild". "Was dagegen völlig falsch berichtet wird, ist, dass es bereits eine Einigung und einen Eintrittstermin gibt. Wir haben Gladbach natürlich über unser Interesse informiert, nicht mehr und nicht weniger ist bisher passiert", sagte er.

Kurz vor dem Pokalspiel gegen Teutonia 05 Ottensen ging Mintzlaff noch weiter ins Detail. Eberl "wäre jemand, der gut zu uns passen würde. Und Max ist auch bereit, wieder einzusteigen", sagte er bei "Sky": "Das Interesse ist beidseitig. Er hat gesagt: Ja, ich kann mir das vorstellen." In den Gesprächen mit der Borussia und auch Eberl gehe es nun "um den Vertrag, um die Laufzeit und um Geld".

Der 48-Jährige, jahrelanger Erfolgsmanager bei Borussia Mönchengladbach, dürfte einen längerfristigen Vertrag bei RB erhalten. Bayern Münchens Chefcoach Julian Nagelsmann, selbst bei RB als Trainer tätig gewesen, sagte auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Viktoria Köln: "Max Eberl ist ein cooler Typ, Leipzig ist ein cooler Klub. Das passt aus meiner Sicht gut zusammen."

Seit dem Abschied von Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt war der Sportdirektorenposten bei RB verwaist gewesen. Am 28. Januar hatte Eberl aus gesundheitlichen Gründen nach 23 Jahren als Spieler und Funktionär die Gladbacher verlassen. "Ich bin erschöpft und müde und kann nicht mehr arbeiten", hatte Eberl damals gesagt und angekündigt, eine längere Auszeit zu nehmen.

Effenberg glaubt an Eberl-Rückkehr in Bundesliga

Der fünfmalige deutsche Meister bestätigte am Dienstag gegenüber der "Rheinischen Post" einen ersten Austausch mit RB. "Es gibt keine Vereinbarung über eine Auflösung seines bis 2026 laufenden Arbeitsvertrages bei Borussia. Die Gespräche zwischen RB Leipzig und Borussia waren diesbezüglich nicht zielführend", sagte ein Vereinssprecher. Im Raum steht eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich, die die Borussia für Eberl bei einem Wechsel nach Leipzig aufrufen könnte.

Eberl sollte dem Pokalsieger aus Sicht des Ex-Gladbachers Stefan Effenberg allerdings auch einen hohen Preis wert sein. Denn Eberl habe "in Gladbach bewiesen, was für ein ausgezeichneter Manager er ist, und könnte Leipzig schon nochmal auf ein neues Level bringen", schrieb Effenberg unlängst in seiner "t-online"-Kolumne.

Der frühere Nationalspieler ist grundsätzlich sicher, dass Ex-Profi Eberl "in absehbarer Zeit auf die Bühne Bundesliga zurückkehren wird. Wenn das in Leipzig sein wird, kann das nur gut sein für RB".

