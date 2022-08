"Bei aller Wertschätzung für Sadio Mané und Matthijs de Ligt - beide sind für mich keine Weltklasse-Spieler", analysierte der 58-Jährige in seiner Kolumne beim "Sportbuzzer".

Mané werde der Bundesliga aufgrund seiner Tore zwar guttun, "aber auf absolutem Top-Niveau sehe ich ihn mit seinen 30 Jahren nicht. Wäre es anders, hätte Jürgen Klopp ganz sicher mehr darum gekämpft, den Stürmer beim FC Liverpool zu halten", führte der ehemalige Profi von Bayern und Borussia Dortmund aus.

Kritischer äußerte sich Rummenigge hinsichtlich der anderen Personalie, deren Verpflichtung in München zuletzt für großen Trubel sorgte. De Ligt schloss sich dem Rekordmeister für 67 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an und gilt als der zukünftige Abwehrchef der Bayern.