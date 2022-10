Dazu gehören Ryan Gravenberch, der in seinen sechs Bundesligaspielen gerade einmal im Schnitt 20 Minuten auf dem Platz stand, sowie Stürmertalent Mathys Tel, der sogar nur drei Einsätze in der Liga hatte.

Besonders beim 17-jährigen Angreifer hätte Matthäus nach den Aussagen Nagelsmanns mehr Spielzeit erwartet. "Vor der Saison sagt Julian: Von Tel erwarte ich zehn Bundesliga-Tore. Dann muss er ihn spielen lassen", forderte der Ex-Bayern-Spieler.

Doch auch gegen Dortmund wechselte der Münchener Coach kurz vor Ende des Spiels, als der FC Bayern noch 2:1 geführt hatte, anstelle von Tel Eric Maxim Choupo-Moting ein.

Letztlich gab der deutsche Rekordmeister den Sieg im Liga-Kracher noch aus der Hand. Matthäus versuchte auch Gründe für die in der Bundesliga schwächelnden Münchener zu finden.

Der FC Bayern quält sich

Nach neun Spieltagen hat der FC Bayern bereits vier Matches unentschieden gespielt, sowie ein weiteres verloren.

"Vielleicht sind einige Spieler in dieser Saison nicht mehr so bereit wie in den Jahren zuvor. Sie haben alles gewonnen und konzentrieren sich mehr auf die Champions League", mutmaßte der TV-Experte und forderte:

"Dieses Quälen, dass Bayern München in Augsburg dagegen hält oder auch in Dortmund die letzten 20 Minuten, das muss wieder in die Mannschaft rein."

